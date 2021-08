Vedeta americană Ellen Burstyn va reveni în serialul 'Law & Order', la vârsta de 88 de ani

Ellen Burstyn, o cunoscută actriţă americană, recompensată de-a lungul anilor cu un premiu Oscar, două premii Primetime Emmy, un Glob de Aur şi un premiu Tony, va reveni în calitate de invitat special în următorul sezon al serialului "Law & Order: Organized Crime", produs de NBC, informează CNN.

Vedeta americană, în vârstă de 88 de ani, îşi va relua rolul pe care l-a interpretat în urmă cu mai mulţi ani în această producţie: Bernadette Stabler, văduva personajului Joseph Stabler şi mama detectivului Elliot Stabler - interpretat de actorul Christopher Meloni.

Ellen Burstyn a câştigat în 2009 un premiu Emmy la categoria "actriţă invitată într-un serial dramatic" după ce a jucat într-un episod al serialului "Law & Order: SVU", intitulat "Swing".

Al doilea sezon din spin-off-ul "Law & Order: Organized Crime" va avea premiera pe 23 septembrie, scrie Agerpres.ro.

Episodul în care va putea fi văzută Ellen Burstyn va fi difuzat în ultima parte a toamnei din acest an.

În iulie, CNN a anunţat că vedeta americană va interpreta un rol principal în noua trilogie care va continua evenimentele prezentate în filmul "The Exorcist". Ellen Burstyn îşi va relua rolul din producţia originală, Chris MacNeil, o mamă a cărei fiică, Regan, interpretată de Linda Blair, începe să prezinte un comportament neobişnuit.

Pentru acel rol, Ellen Burstyn a fost nominalizată la premiul Oscar.

Primul film din noua trilogie va fi lansat în octombrie 2023.

Ellen Burstyn, născută pe 7 decembrie 1932, este o actriţă americană care a devenit cunoscută după ce a interpretat personaje feminine cu personalităţi complexe în producţii dramatice. A debutat în spectacole pe Broadway la vârsta de 24 de ani şi, la scurt timp după aceea, a început să joace în producţii de televiziune. A devenit celebră câţiva ani mai târziu datorită interpretării sale excepţionale din filmul "The Last Picture Show" (1971) şi şi-a consolidat statutul de vedetă după ce a jucat în filme precum "The Exorcist" (1973), "Alice Doesn't Live Here Anymore" (1974), "Same Time, Next Year" (1978), "Resurrection" (1980) şi "Requiem For A Dream" (2000). În ultimii ani, s-a remarcat într-o serie de producţii TV celebre, precum "House of Cards" şi "Political Animals". Actriţa americană are în palmares numeroase recompense şi distincţii, inclusiv un premiu Oscar, două premii Primetime Emmy, un Glob de Aur şi un premiu Tony.