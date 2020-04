Ventilatorul celebrului astrofizician Stephen Hawking va fi folosit de bolnavii de coronavirus, după ce familia sa a decis să-l doneze spitalului din Cambridge, anunță news.ro.

Hawking, care a murit acum doi ani, şi-a trăit mare parte din viaţă ataşat de acest dispozitiv medical.

Familia omului de ştiinţă a decis să-l doneze spitalului din Cambridge, Marea Britanie, unde a trăit Hawking, pentru a ajuta la tratarea pacienţilor care suferă de Covid-19.

Potrivit fiicei sale Lucy, citată de Variety, "după moartea tatălui nostru, am returnat tot echipamentul medical care aparţinea serviciului naţional de sănătate britanic (NHS), dar el a cumpărat unele dispozitive. Acum le vom dona NHS cu speranţa că vor ajuta să combată Covid-19".

Stephen Hawking a murit la 14 martie 2018, la Cambridge, la vârsta de 76 de ani. Fizicianul a fost cel mai cunoscut om de ştiinţă britanic al timpurilor noastre, un geniu care şi-a dedicat viaţa descoperirii secretelor Universului.

Este autorul popularelor cărţi "O scurtă istorie a timpului" (1988) şi "Universul într-o coajă de nucă" (2001). Cea mai mare parte a vieţii sale a fost profesor la Cambridge, iar în comunitatea ştiinţifică este cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica găurilor negre, graviaţie şi relativitate. Geniul său a fost comparat cu Albert Eistein şi cu Isaac Newton.

Născut pe 8 ianuarie 1942, omul de ştiinţă Stephen William Hawking şi-a canalizat activitatea pe alăturarea relativităţii - natura spaţiului şi a timpului - şi teoria cuantumului - cum cele mai mici particule s-au născut în Univers - pentru a demonstra crearea şi funcţionare Universului.

În 1964, la vârsta de 22 de ani, a fost diagnosticat cu o boală progresivă de neuron motor, afecţiune cunoscută sub numele de Scleroză laterală amiotrofică. I-a fost prezis că va mai trăi doar câţiva ani. Boala a evoluat gradual şi l-a lăsat în imposibilitatea de a se mişca, ţintuit într-un scaun cu rotile, aproape paralizat şi neputând să vorbească decât cu ajutorul unui dispozitiv (sintetizator de voce).

În 2015, Eddie Redmayne a câştigat premiul Oscar pentru portretizarea omului de ştiinţă în filmul "The Theory of Everything". Stephen Hawking a apărut în seriale de televiziune precum "The Big Bang Theory", "Star Trek" sau "The Simpsons".