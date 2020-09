VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 118: 'Noi mergem la școală sau într-o secție de miliție?'

A apărut episodul 118 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbeşte despre începerea anului școlar.

Principalele declarații:

- „Copiii sunt chemati la scoala. A iesit ametita aia sa ne explice ce să facem, cum să facem. Părintii sa le spuna copiilor...Ce sa le spuna? Cum trebuie să respecte masurile. Care masuri? Pai eu le spuneam si inainte copiilor mei sa se spele pe maini inainte sa manance. Cand vii acasa, te speli pe maini. Stiau copiii asta de la un an si ceva, nu am ce sa le spun in plus. Nu le voi spune in viata mea niciun fel de cretinism care circula acum. Asta cu profesorii care trebuie sa dea corectii copiilor pe la scoala, ia mana de pe masca, nu pune mana pe masca. Ce vorbesti, ma? Un parinte daca va tacea malc si i se va parea normal ca profesorii le vor apostrofa copilul ca 'nu atinge masca', 'nu pune mana pe nas', 'nu pune mana pe fata', aia nu sunt niste parinti, sunt niste presuri ordinare care isi nenorocesc copiii. Ce vorbesti, bai, scelarato? Cum adica, ma? Pai ce scoala e aia, ma? Ce face copilul la scoala, aude de dimineata pana noaptea nu pune pe masca, nu va apropiati unii de alti? Ma, voi sunteti inconstienti, bai, handicapatilor? Cum sa faceti, ma, asa ceva? Aia carora le e frica sa stea dracu acasa, lasati-ne copiii in pace.

- „Eu imi las copiii la scoala sa nu mai traiasca fetitele mele cretinismul din martie, aprilie, mai. Le las sa invete, sa aiba contact normal cu profesorii, sa-i auda cand predau, sa aiba interactiune cu ei, si cat de cat sa existe un program academic normal, psihologic normal. Ce mama dracu o mai insemna normal, ca daca normal inseamna normalul lui Iohannis...Ma rog”

- „Danuta va recomanda tuturor parintilor si profesorilor, real, sa va luati copiii si elevii in brate, sa le spuneti 'Bine ati venit in noul an', sa nu ii dezechilibrati psihic. Va e frica de virusache? Tineti-va copilul acasa. Aia nu e scoala care se face. Cu masca, nu te apropia de colegul tau, departeaza-te, da-ti masca jos in pauza un pic sa respirati afara. Ce-i bataia asta de joc? Sunt copiii mici, ma, nu va ganditi? Băi, părinților, treziți-vă la realitate. Terminați cu aberația asta. Durează două zile regulile astaea. Nu ai cum fizic. Noi mergem la scoala sau mergem intr-o sectie de militie unde toate discutiile sunt nu pune pe masca, pe fata, pe draci?”

