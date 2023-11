Verdictul lui Andrei Caramitru în scandalul Lasconi: Nici o diferență față de islam!

Verdictul lui Andrei Caramitru în scandalul Oana - Elena Lasconi: Nici o diferenta față de islam!

Andrei Caramitru, economist și fost consilier al președintelui USR, susține că mentalitatea românilor e „medievală”, totul în contextul scandalului iscat între Oana și Elena Lasconi.

„Mentalitatea noastra e medievala. Urla toată lumea sa injure pe fiica care nu își susține mama. Mentalitatea e:

- “eu te-am făcut eu te omor”

- cult al bătrânilor. Părinții nu pot fi decat venerați - orice mizerie ar fi facut vreodată - copiii nu au voie sa ii critice.

- Părinții nu au nici o obligație fata de copii, care sunt “proprietatea” părinților chiar cand ajung sa fie adulti.

Nici o diferenta față de islam… vai de capul nostru”, a spus Caramitru pe Facebook.

„Exista o ură acolo imensa. Un asemenea nivel de ură si frustrare nu vine din neant - ceva făcut de mama a traumatizat pe fiica, e evident”, a mai spus Caramitru.

„Comunistii din vest sunt ceva fabulos :

- susțin la greu elgebete si verdele green eco înțelegi

- susțin comunismul care a interzis elgebete te baga in pușcărie.

- susțin miscarile musulmane care au interzis elgebete te executa

- susțin Rusia si china care sunt cei mai mari poluatori din lume. Sustin țările arabe care sunt cei mai mari producători de petrol

Dar - atenție - urăsc capitalismul si vestul deși doar acolo drepturile femeilor si al elgebete exista si doar acolo se investește si se subvenționează chestii green verde eco…”, a mai explicat Caramitru.

„Mulți zic - aualeu cum e posibil ca Lasconi nu a fost pregătită pentru interviu, cum a fost lăsată sa zică bălării si tot. Pai voi nu știți ce haos total e in USR.

Eu când am fost acolo - aveam audiența online mai mare aproape decat oricine (deși nu aveam nici un rol sau funcție). Eram sau aplaudat sau înjurat non stop. M-am dus la ei si i-am întrebat : bre exista vreun punctaj, direcție, ce spunem ? Aia habar nu aveau nu au putut sa îmi dea măcar cateva idei sau ceva pe care sa ma bazez. Nu exista nimic. Deci - evident- fiecare zice ce vrea ce ii trece prin cap. echipa de “comunicare” sunt doar câțiva vai de capul lor care scriu postări care iau 3 like-uri pentru șeful partidului.

Nivelul e de baltă, e un haos de nedescris, plin de habarnisti, diletanți, frustrați si talibani de diverse feluri.

Eu am fugit rapid de acolo. Pur si simplu nu e o organizație e o gloata total haotica si incompetenta. Știu ca mulți va puneți speranta in ei - dar efectiv nu pot gestiona nici o șaormerie si-ar da cu șaorma in cap unii altora si după nici o zi ar uita sa comande carne si s-ar Închide prăvălia”, a mai spus Caramitru.

Context

Elena Lasconi, care deschidea lista USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018 care prevedea modificarea Constituţiei în sensul în care Familia familia să fie întemeiată pe căsătoria liber consimţită între soţ şi soţie, nu între soţi, cum este prevăzut în prezent în Legea fundamentală. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a explicat Lasconi, sâmbătă la Prima TV.

Ulterior, Biroul Naţional al USR a luat act duminică seara de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, potrivit unui comunicat al formaţiunii. Reprezentanţii USR au adăugat că Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin din partea partidului pentru a face, în continuare, performanţă în administraţie.

