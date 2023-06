Verificări finalizate: Ministerul Educației anunță oficial că subiectele de la Bacalaureat nu s-au scurs public/ Explicația completă

Ministerul Educației anunță că subiectele de la Bacalaureat nu s-au scurs în spațiul public, așa cum au acuzat cei de la Dex online, care au semnalat că sintagma de bună seamă a fost căutată intensiv pe internet înainte ca elevii să înceapă examenul de Bacalaureat.

Iată explicațiile oficiale, de după verificări

Urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 26 Iunie 2023, și care indică suspiciunea fraudării probei de limba și literatura română, desfășurată in aceasta dimineață în cadrul examenului național de bacalaureat 2023, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a procedat la verificarea elementelor de securitate asociate procesului de extragere a variantei de subiecte dintre cele propuse și de distribuire a acesteia către centrele de examen.

Precizăm că spațiile de lucru în care se desfășoară procesul de verificare a variantei extrase sunt izolate pe un etaj fără acces la internet. Tot procesul este filmat, varianta extrasă fiind transmisă în teritoriu prin intermediul unei aplicații securizate. În urma verificării sistemului de monitorizare video, s-a constatat că a fost respectată procedura privind securitatea subiectelor.

Membrii grupului de lucru nu au avut acces la niciun mijloc de comunicare cu exteriorul începând din momentul extragerii variantei de examen și a celei de rezervă și până în momentul încheierii timpului de lucru al grupului de lucru.

În ceea ce privește informațiile referitoare la căutarea sintagmei “de bună seamă”, considerată “intensă” înaintea distribuirii subiectelor, precizăm următoarele:

Instrumentul Google Trends asigură o agregare foarte complexă de date cu diverse scopuri, iar trasabilitatea în timp este asociată inclusiv pe tipologii și domenii de căutare. Încercările de căutări efectuate în cursul acestei zile, la nivelul Ministerului Educației, relevă, în privința expresiei “de bună seamă”, verificată în diverse contexte, date diferite.

Date diferite s-au evidențiat, de exemplu, și prin accesarea instrumentului Google Trends de pe device-uri diferite, în momente diferite ale zilei de astăzi, pentru același interval de timp.

Având in vedere aspectele menționate, considerăm că suspiciunea asupra lipsei de securitate in ceea ce privește subiectele primite astăzi de candidații care au susținut proba scrisă la limba și literatura romană in cadrul examenului național de bacalaureat este nefondată.