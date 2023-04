Veste neașteptată: Max, fuziunea dintre HBO Max și Discovery+, va produce o nouă serie Harry Potter

Grupul Warner Bros. Discovery a anunţat, miercuri, lansarea noii sale platforme Max, fuziunea dintre HBO Max şi Discovery+, pe 23 mai în Statele Unite, promiţând primul serial adaptat după "Harry Potter" cu autoarea J.K. Rowling ca producător executiv, potrivit AFP, citat de news.ro.

„Poveştile fiecăreia dintre cărţile Harry Potter (şapte volume), de J.K. Rowling, vor deveni o serie timp de un deceniu”, a anunţat Max într-un comunicat de presă, promiţând şi o nouă distribuţie.

„Prioritatea noastră este ceea ce va fi pe ecran”, a avertizat CEO-ul HBO Casey Bloys în marginea prezentării din Los Angeles, atunci când a fost întrebat de reporteri cu privire la acuzaţiile de transfobie care o vizează pe scriitoare şi care le respinge.

„Angajamentul Max de a păstra integritatea cărţilor mele este important pentru mine şi aştept cu nerăbdare să particip la această nouă adaptare care va atinge un nivel de profunzime şi detaliu pe care doar un serial de televiziune de lungă durată îl poate oferi”, a subliniat romanciera britanică în comunicatul de presă.

Cum iși propune Max să-i atragă pe viitorii abonaţi

Pentru a-i atrage pe viitorii abonaţi, Max promite, de asemenea, un nou prequel „Game of Thrones”, intitulat „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, plasat cu o sută de ani înainte de evenimentele din seria originală şi care urmează să apară după un prim prequel, „House of the Dragon”, în vara lui 2022.

Noua platformă, unde sunt difuzate filmele care au asigurat succesul HBO, precum „The Sopranos” şi mai nou „Succession”, va fi disponibilă la trei tarife, de la 9,99 de dolari la 19,99 de dolari pe lună.

Serviciul, care va oferi şi acces la conţinuturile HGTV, Food Network sau Discovey Channel, vrea să concureze cu giganţii Netflix şi Disney+, la doi ani după fuziunea anunţată dintre WarnerMedia şi Discovery pentru a forma un nou gigant media.

Alte proiecte sunt în curs de desfăşurare, printre care o serie, „The Sympathizer”, bazată pe romanul „The Sympathizer” al scriitorului vietnamez-american Viet Thanh Nguyen, câştigător al Premiului Pulitzer în 2016, un altul intitulat „The Regime”, cu Kate Winslet, sau un nou opus din „True Detective” cu Jodie Foster.