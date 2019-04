Vicepreședintele Comisiei Europene, avertisment pentru România: 'Ne preocupă pierderea de competitivitate şi deficitul de cont curent'

România pierde la capitolul competitivitate şi ne preocupă, de asemenea, deficitul de cont curent al ţării care s-ar putea să afecteze eforturile de convergenţă, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de specialitate, Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei Europene şi comisar responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital.

"Analiza privind România arată că este important că economia şi nivelul de trai al oamenilor au crescut. PIB-ul României a crescut de la 39% din media europeană la 66%, în 2017. Această tendinţă va continua numai dacă se vor face eforturi. Ne preocupă pierderea de competitivitate şi deficitul de cont curent al României care s-ar putea să afecteze eforturile de convergenţă ale ţării. Din cauza acestor dezechilibre, România intră în procedura de dezechilibre macroeconomice, procedură pe care o lăsase în urmă acum doi ani. Chiar şi după ani de creştere economică puternică au apărut dificultăţi. Anul trecut s-a constatat că România nu a adoptat măsuri de corectare. În acelaşi fel, limitările de introducere a reformelor şi-au spus cuvântul. România a înregistrat doar un progres limitat sau chiar niciun fel de progres legat de recomandările transmise anul trecut, de la cadrul fiscal până la dialogul social, integrarea cetăţenilor de etnie romă şi consolidarea administraţiei publice", a spus oficialul european, conform agerpres.ro.



Acesta a adăugat că programul privind drepturile sociale a însemnat un număr de 40 de proiecte, în contextul în care Semestrul European devine din ce în ce mai social.



"Semestrul European devine mai social. Pilonul de drepturi sociale va continua să fie consolidat către convergenţă. Scopul nostru trebuie să fie acela să ne asigure o creştere care va duce la avantaje pentru toţi cetăţenii, pentru toată societatea. România are unul dintre nivelurile care trebuie să crească în Uniunea Europeană şi implementarea reformelor. Programele de susţinere trebuie să fie sprijinite. În România, programul a însemnat 40 de proiecte, promovarea Bănci Naţionale, servicii pentru construirea de locuinţe, copiii din familiile defavorizate să nu mai părăsească şcoala. Discutăm cu toate ţările despre fondurile structurale şi de coeziune. Au fost identificate proiecte de investiţii în infrastructură, cercetare-dezvoltare, politici publice şi dezvoltare rurală şi urbană", a afirmat Valdis Dombrovskis.



Dombrovskis a subliniat faptul că pentru ca Semestrul European să se bucure de succes, toate ţările din Uniunea Europeană trebuie să fie realmente angajate în acest proces.



"Factorii politici din Europa şi-au dat seama că piaţa unică trebuie susţinută de politici economice. Uniunea Economică şi Monetară ne aduce şi mai aproape dar există şi riscurile unor efecte secundare. În momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană, în 2007, apăruseră deja dezechilibre în multe state membre. Uniunea Europeană a adoptat o serie de măsuri pentru a contracara criza şi pentru a preveni situaţii similare prin politici sustenabile fiscale şi macroeconomice. În acest context, am dezvoltat Semestrul European, care impune elaborarea la nivel european permiţându-ne să identificăm semnele de avertizare din timp. Trei priorităţi ale Semestrului European sunt importante, şi anume investiţii, reforme structurale şi politici fiscale adoptate cu responsabilitate. Şi eu, şi alţi comisari europeni care am vizitat diferite ţări, ne-am angajat în dialoguri cu guverne, parlamentele şi partenerii sociali. Trebuie ca ţările să fie realmente angajate pentru ca Semestrul European să se bucure de succes. Este foarte importantă angajarea statelor membre la toate nivelurile. Semestrul funcţionează chiar dacă nu întotdeauna este apreciat aşa cum se cuvine. De când a fost lansat Semestrul European s-au înregistrat o serie de progrese pe partea fiscală. Deficitul era de 2,9%, acum este de 0,8%. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că ritmul este destul de lent şi uneori ţările revin asupra reformelor începute şi nu sunt folosite din plin momentele de avânt economic", a menţionat vicepreşedintele CE.



Vice-preşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, şi vice-prim ministrul României, Viorel Ştefan, participă, joi, la conferinţa "Coordonarea politicilor economice la nivelul UE, un rol reînnoit pentru Semestrul European", organizată în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.