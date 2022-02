Vicepreședinte PNL cere renunțarea la certificatul verde: 'Nu are niciun rost, nu mai rezolvă nicio problemă'

Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a declarat, marți, la Antena 3, că a cerut partidului, în ședința de dimineață, să se renunțe la ideea de introducere a certificatului verde la locul de muncă.

„Certificatul verde nu mai rezolva nicio problemă in pandemie”, a afirmat liberalul. „Nu mai are niciun rost și nu-și găsește niciun fundament real. Noi prin certificatul verde am alimentat mesaje care nu fac bine României, această dezbatere a suscitat doar foarte multă gălăgie și trebuie să constatăm că nu aceasta e soluția”, a adăugat vicepreședintele PNL.

Cozma a indicat că propunerea lui nu s-a supus la vot. „Presedintele partidului este initiatorul proiectului, evident ca isi sustine proiectul, e firesc. Dar in momentul de fata eu nu cred ca o sa il mai sustina. Cred ca nu este in regula in momentul de fata”, a adăugat acesta.