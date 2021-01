Victor Ciutacu, atac DUR la Valeriu Gheorghiță: 'Băi, păpușel, cât tupeu trebuie să ai ca să acuzi un șef de spital...'

Victor Ciutacu a răbufnit, pe Facebook, după ce coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, l-a acuzat pe managerul Spitalului Găești de management defectuos pentru că a vrut să vaccineze și persoane care nu erau programate în această perioadă, motivul fiind acela de a nu irosi dozele de vaccin.

"Băi, păpușel, cât tupeu trebuie să ai ca să acuzi un șef de spital de "management defectuos" fiindcă, în loc să arunce sărăcia aia de vaccin pe care nu ești în stare să convingi pe cineva să-l facă, l-a folosit întru înțeparea doritorilor? Țara asta cheltuie munți de bani să importe ca să aveți voi ce arunca la coș? Păcăliciule, rolul tău, cel puțin ăla oficial, e să organizezi logistic povestea și să dai tot concursul de care ești în stare pentru a convinge lumea să se așeze frumușel la coadă. Doar că nu are la ce. Ce ai făcut tu până acum? Cu nelipsitul și inevitabilul Arafat lângă tine, ai pus-o de-o ceremonie ceaușistă penibilă de întâmpinare a poțiunii magice la fruntari., Urmată de transportul jenant în dubița de înghețată și distribuția la cutii de pizza. Ai dat gir unui site cu nume imposibil și facilități spre zero. Unde nu se poate programa nici dracu'. Fiindcă nu are la ce s-o facă. Ai pornit o campanie penibilă de promovare, cu tine cap de coloană într-o serie de videoclipuri jenante unde până și profesioniștii respectabili parcă-s mutanți, să popularizezi nimicul. Dincolo de faptul că arăți ca o cocotă declasată îmbrăcat militar și dat cu strugurelul ăla lucios pe buze, tu însuți te-ai fofilat să te vaccinezi și te-ai băgat în seamă doar când ajunsese să râdă o țară întreagă de tine și de mascarada al cărei portstindard ești. Habar n-am al cui ești și cine te-a împins în față, poate oi fi vreun meseriaș în branșa ta, dar toată campania asta pe care ți-au pus-o în brațe e un eșec colosal. Că să nu mai spun că, sub augusta ocârmuire a eroului din lupta sângeroasă pe care n-o găsește nimeni în documentele războiului, ai contribuit copios la ridiculizarea unei instituții creditată odinioară cu respectabilitate și încredere. Mândra Armată Română a ajuns, în anii de grație 2020-2021, să verifice babele la declarațiile pe proprie răspundere, să dea onorul la dubița cu pinguini și, într-un final apoteotic, să se dea cu ruj pe buzițe înainte să joace-n spoturi publicitare de lumea a treia. Măcar dictaturile sud-americane aveau parte de colonei pe bune...

Citește și: Medicul Adrian Marinescu rupe tăcerea: ‘Trebuie doar să avem o capacitate suficientă de a vaccina într-un timp scurt, pentru că doze avem’ .

P.S. Ai idee despre traficul infernal cu adeverin'e de vaccinare la negru din spitalele de stat? Dar despre faptul că aceleași spitale au ajuns să facă liste cu rudele cadrelor medicale întru vaccinare în avans, ca să nu se aleagă praful de dozele de vaccin gata importate și distribuite?", a scris Victor Ciutacu.