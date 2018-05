Victor Ciutacu, atac EXPLOZIV la adresa lui Dragoș Pătraru, după stenogramele cu șefa TVR

Jurnalistul Victor Ciutacu lansează un atac extrem de dur la adresa jurnalistului Dragoș Pătraru, după ce acesta a publicat înregistrări compromițătoare cu șefa TVR, Doina Gradea. Ciutacu arată că înregistrarea colegilor în redacție este ”de porc” și explică că nu ar lucra nici cinci minute cu un astfel de om, în aceeași redacție.

”Când am difuzat eu valul de înregistrări cu Portocală, Kovesi & co, mâncătorii profesioniști de rahat își puneau probleme deontologice de autenticitate, invocau suspiciuni de trucare și așteptau experizarea lor. Când Pătraru difuzează înregistrări cu Gradea, toți le iau de bune; evident, sunt și curate, și autentice, și nemontate. Fără expertiză, că-i pe bază de celeritate și interes politic. Asta apropo de ziua mondială a libertății de – pușchea pe limbă, era să zic exprimare – înregistrat pe șest.

Personal, mă lasă rece și soarta editorială (aia financiară mă revoltă) a TVR sub conducerea Doinei, și veșnicele piruete ale lui Dragoș dinainte de termenele-limită din contractele lui. Una peste alta, e de porc să-ți înregistrezi colegii/șefii/anturajul și să ieși după aia pe piață în calitate de apostol al luptei împotriva cenzurii, dar e perfect explicabil în contextul instituționalizării denunțului în statul profund securist în care trăim. Har Domnului, nu mai am atribuții managerial-editoriale de mai bine de cinci ani, dar eu – în caz că mi-ar lua Dumnezeu mințile și mi-aș dori iar putere de decizie – n-aș lucra nici cinci minute cu un om care are în trecutul public un asemenea eveniment; oricât de bun ar fi el…”, arată Victor Ciutacu, pe blogul personal.