Victor Ciutacu s-a DEZLĂNȚUIT după scandalul de la Floreasca: Gunoaiele astea continuă campania de preluare în forță a conducerilor marilor spitale

Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlănțuit după scandalul demiterii doctorului Beuran de la șefia Secției de Chirurgie a Spitalului Floreasca. Ciutacu spune că la mijloc e vorba de o campanie de preluare a conducerii marilor spitale, cu scopul de a folosi bugetele de investiții în funcție de diverse interese.

"Gunoaiele astea continua campania de preluare in forta a conducerilor marilor spitale. De fapt, a bugetelor de investitii si de cheltuieli cu aprovizionarea, ca sa fiu mai exact. Dupa ce Floreasca e un caz aproape rezolvat, asaltul s-a mutat la portile Universitarului. Ce face Digi 24 din ora-n ora, cu tot cu personajele sugatoare de bugete de PR pharma (si nu numai) pe care le vantura pe post de priceputi in domeniu, depaseste orice limita de abjectie. De pe vremea lui Eugen Nicolaescu nu am mai vazut asa ceva. Da’ atunci exista (si era viu), cu toate ale lui, Sorin Oprescu. Azi, cu exceptia doctorului Monica Pop, tac somitatile medicale ca rahatii-n tufe. Si isi merita soarta...

P. S. Evident ca din montajul media nu puteau lipsi cucoanele alea doua care isi construiesc spital pe banii fraierilor. Ele sunt backing vocals pentru candidatul fara slujba, dar cu foame de controlat sistemul sanitar, la Primaria Capitalei", scrie Victor Ciutacu pe Facebook.