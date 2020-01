Victor Costache este lovit de unde nu se aștepta: I se cere DEMISIA chiar de la Sibiu

Preşedintele ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, cere demisia ministrului Sănătăţii, chirurgul Victor Costache, "ca un act de onoare".

"Ministrul multi-lateral dezvoltat al Sănătăţii trebuie să plece. A fi ministrul sănătăţii în România presupune foarte multă muncă şi timp dedicat problemelor grave cu care încă se confruntă sistemul medical din România. Totuşi, aflăm cu surprindere, că actualul ministru Victor Costache este un fel de Napoleon al medicinii şi politicii: el este ministru de luni până vineri şi chirurg practicant sâmbătă şi duminică", se arată în comunicatul ALDE Sibiu.

Potrivit sursei citate, ministrul Costache a încălcat legea, asigurând clinicii unde operează, spitalul Polisano de la Sibiu, bani din care i-a fost plătit salariul de 4.000 de euro pe lună, echivalentul în lei.

"Contractul de 4.000 de euro pe lună încheiat cu Spitalul Polisano din Sibiu, la câteva zile după ce a depus jurământul de ministru al Sănătăţii, este de fapt o găselniţă tehnică pentru a continua contractul deja existent de mulţi ani cu acest spital privat. Şi nu ar fi nicio problemă. Doar că la alte câteva zile, conform presei centrale, domnul ministru Costache a adăugat cu pixul său pe proiectul privind desfăşurarea programelor naţionale de sănătate şi 3 spitale private din luna decembrie 2019. Unul dintre ele este Spitalul Polisano din Sibiu! Iar programul naţional este cel de boli cardiovasculare, mai exact chirurgie cardiovasculară copii, adică exact cazurile pe care medicul Costache le operează în week-end. Pe scurt ministru a asigurat firmei care deţine Spitalul Polisano resursele financiare pentru a-i putea plăti salariul său de 4.000 de euro pe lună şi ceva extra. Credem că un astfel de demers este contrar legii şi atinge sfera penalului, prin abuzul în serviciu. În mod normal ministrul Sănătăţii ar trebuie să demisioneze, ca un act de onoare şi să nu aştepte orgenele de control să îl cerceteze şi apoi judece pentru aceste decizii", spune liderul ALDE Sibiu, Ovidiu Gheorghe Tocaciu.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a afirmat joi că a făcut toate demersurile legale pentru a se convinge că în timpul său liber poate profesa.

El a spus că semnat un contract de muncă pentru a putea profesa legal, în weekend, ca medic primar.

"Ca ministru, am făcut toate demersurile legale pentru a mă convinge că în timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieţi, când nu sunt la minister. Fac acest lucru din pasiune, rupând din timpul alocat familiei mele. Şi credeţi-mă, e greu să aleg: să merg în sala de operaţii sau să stau alături de copiii mei. La Spitalul Polisano, aşa cum am spus aseară la B1 TV, operaţiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat să semnez un contract de muncă. Jurnaliştii l-au prezentat, dar precizez că aveam nevoie de acest contract ca să profesez legal în weekend, ca medic primar. Altfel, ar fi însemnat să fac operaţii în afara legii. Pentru a evita orice discuţie, înainte de a prelua mandatul de ministru, am făcut demersuri la cea mai înaltă instituţie a statului, abilitată în acest domeniu, Agenţia Naţională pentru Integritate", a explicat ministrul pe Facebook.

El a afirmat că ar fi putut să facă un contract de contract de voluntariat, însă legea nu îi permite acest lucru.

"Aşadar, nu văd unde am greşit şi ce anume mi se impută în faptul că mi-am propus să operez în continuare. Mi cere să-mi încetez activitatea de chirurg?! Puteam să fac un contract de voluntariat, dar legea nu permite spitalelor private să facă astfel de contracte cu medicii. Contractul meu este pe o sumă minimă, pentru un chirurg cu specializarea şi calificările mele, fiind încadrat pe grilă ca medic primar. Operaţiile în sine, care în mod normal se plătesc, am ales să nu fie remunerate în cazul meu", a mai susţinut Costache.

El a precizat că nu a ascuns această situaţie şi că a prezentat public faptul că operează în weekend încă din 24 noiembrie anul trecut.

"Sunt un om onest, care nu are nimic de ascuns şi care munceşte cu pasiune pentru a-şi face treaba bine, iar activitatea mea sper că o dovedeşte oricui este de bună-credinţă. Din acest motiv, nu voi accepta ca cineva să prezume în privinţa mea acţiuni sau intenţii reprobabile doar pentru că un act de reformă în sistemul de sănătate deranjează anumite interese nedeclarate. Îi invit pe toţi cei care doresc să contribuie la dezbaterea legată de sistemul de sănătate să o facă în mod deschis, asumat, cu argumente pe fond, ţinând cont de un principiu esenţial: în activitatea medicală pacientul este singura prioritate!", a mai spus Victor Costache.

Ministrul a postat şi un document de la Agenţia Naţională de Integritate în care se arată că "funcţia de membru în cadrul Guvernului simultan cu desfăşurarea de activităţi medicale în baza unui contract individual de muncă, nu este de natură a genera o situaţie de incompatibilitatea din perspectiva legii 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare".

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că ministrul Sănătăţii, Victor Costache, operează sâmbăta şi duminica la cererea pacienţilor şi că nu se află în conflict de interese, aşa cum a relatat presa centrală.

Premierul a menţionat că ştia că ministrul Sănătăţii operează la un spital privat.

"Domnul ministru al Sănătăţii operează sâmbăta şi duminica, în loc să se ducă în vacanţe, să se ducă munte să îşi petreacă timpul, operează, pentru că este un doctor renumit, este un medic care este căutat de pacienţi, pacienţii care sunt operaţi de el îşi exprimă în mod expres solicitarea de a fi operaţi de Victor Costache. Evident că pentru a putea opera era necesar un contract, contractul în schimb e la o sumă minimă... Nu putea să opereze fără să fie angajat", a spus Orban după ce a participat la reuniunea conducerii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România.

