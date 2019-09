Victor Pițurcă anunță o echipă ofensivă la Craiova

Noul manager general al echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că formaţia alb-albastră va juca un fotbal ofensiv cu el la conducere, potrivit Agerpres.

"La echipa naţională am jucat 4-3-3, sistem care se schimbă de la o fază la alta. La Craiova voi juca în funcţie de calităţile jucătorilor, voi vedea. Dar veţi vedea cu siguranţă o echipă ovensivă a Universităţii Craiova. La naţională era altceva, dar când am antrenat echipe de club acestea jucau foarte ofensiv. Echipa care mi-a plăcut cel mai mult dintre cele pe care le-am antrenat a fost Universitatea Craiova... îmi aduc aminte cu câtă uşurinţă marcam câte 3-4-5 goluri adversarilor. O echipă ca aia mi-aş dori şi acum, să vedem ce putem face", a spus Piţurcă.Acesta a menţionat că deocamdată Universitatea Craiova nu este principala contracandidată la titlu a echipei CFR Cluj. "Nu va fi un campionat în care CFR Cluj se va bate cu Craiova. Nu, CFR se va bate cu FC Viitorul, cu FCSB... Craiova e mai jos puţin. Ăsta e răspunsul meu acum. CFR are un lot puternic şi competitiv. Cu FCSB (n.r. - primul meci al său de la revenirea la U Craiova) vom avea un meci foate greu, pe mine mă interesează să fim pregătiţi pentru a câştiga. Fiecare meci al Universităţii Craiova este foarte important, fiecare meci, dacă vrem să obţinem ce ne dorim", a afirmat el.Piţurcă a subliniat că are o relaţie foarte bună cu Sorin Cârţu şi Marcel Popescu, explicând faptul că deşi ocupă funcţia de manager general contractul său cu clubul este de antrenor principal."A contat foarte mult dorinţa suporterilor în venirea mea. Am văzut dorinţa lor şi a contat, poate primul lucru care a contat pentru mine ăsta a fost, suporterii. În pofida a tot ceea ce s-a spus despre mine de-a lungul timpului, lumea ştie că sunt un profesionist şi atunci când vin la un club toate lucrurile se vor desfăşura normal şi corect. Relaţia mea e foarte bună cu Sorin Cârţu, e o emblemă a clubului, pe Marcel Popescu îl cunosc de când eram mic... Eu mă voi consulta cu toată lumea, dar eu trebuie să iau decizia cea mai bună când e vorba de jucători. Eu ştiu de ce am nevoie la echipă şi ce trebuie să impun echipei. S-a speculat că eu voi sta în tribună şi că la antrenamente şi la meciuri vor sta lângă echipă secunzii mei, dar nu, nu e adevărat. Asta cu denumirea de manager general am convenit noi să o punem, dar în contractul meu cu Universitatea Craiova scrie antrenor principal, asta ca să punem punct altor speculaţii. Sunt antrenor principal. Şi nu, nu există o clauză de 1 milion de euro dacă voi câştiga campionatul. Nu voi primi niciun ban dacă voi câştiga campionatul", a precizat Piţurcă.Tehnicianul a dezvăluit că şi l-a dorit ca secund pe Gheorghe Craioveanu: "Nu e uşor să îşi găseşti colaboratorii pe care îi vrei. Am ţinut însă neapărat să aduc un colaborator dintre jucătorii cu care am lucrat, iar Rică Neaga e un băiat inteligent, mi-am dat seama că are veleităţi de antrenor şi l-am ales pe el. Eugen Neagoe e antrenor prea mare acum ca să îşi permită să vină secundul meu. Gata, el a pornit pe drumul lui, are ofertele lui, a trecut de pragul ăsta de secund. M-am gândit şi la Gică Craioveanu, normal, dar acum el e la şcoală şi are un contract cu un post de radio în Spania şi nu poate să plece pentru că ar trebui să plătească o sumă enormă. Dar sigur că m-am gândit la el".În această vară, Victor Piţurcă a discutat şi despre posibilitatea de a prelua formaţia CSA Steaua din Liga a IV-a, dar a renunţat: "Am avut o discuţie cu comandantul pentru a merge la Steaua, însă deocamdată nu mi s-a părut serioasă strategia de acolo. Acolo trebuie altceva".Victor Piţurcă Piţurcă a fost prezentat oficial, marţi, într-o conferinţă de presă, în funcţia de funcţia de manager general al Universităţii Craiova, el urmând să conducă echipa de pe banca tehnică şi să coordoneze strategia clubului pentru cel puţin trei ani.Piţurcă nu a mai condus nicio echipă din iulie 2016, când a întrerupt colaborarea cu gruparea saudită Al Ittihad Jeddah.În vârstă de 62 de ani, Victor Piţurcă a debutat ca antrenor în 1992, când a preluat formaţia Steaua Bucureşti, pe care a mai condus-o ulterior în trei rânduri. El a mai antrenat Universitatea Craiova de două ori, prima reprezentativă a României de trei ori, selecţionata de tineret o dată şi formaţia saudită Al Ittihad Jeddah în două rânduri.