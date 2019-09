Victor Piţurcă, antrenor Craiova: 'Nu contează că am jucat mai bine, FCSB a luat cele 3 puncte'

Victor Piţurcă nu a părut afectat de înfrângerea cu FCSB, la debutul ca antrenor al Craiovei. A fost mulţumit de prestaţia jucătorilor şi crede că jocul va creşte de la meci la meci, anunță MEDIAFAX.

În partidele următoare vor veni şi rezultatele, iar Craiova o să revină în lupta pentru titlu cu şanse reale. ”A fost un joc de luptă, ne-am intrat mai greu în ritm, nu am avut prea multe realizări în prima parte, dar în partea a doua am jucat mai bine. Am controlat jocul, dar am primit golul acesta pe final, iar aşa s-a scris istoricul jocului. Nu contează că am jucat mai bine, FCSB a luat cele 3 puncte. E un război, mai sunt lupte şi încercăm să câştigăm meciul următor acum.

Klaus Iohannis, atacuri în rafală la Guvern: Sunt multe de îndreptat după guvernările eșuate ale PSD

E pentru prima dată când pierd primul meci la o echipă de club, dar asta este. Ivan s-a bătut pe toată durata meciului, dar trebuie să aibă parte de susţinere. În general, echipa a luptat, nu am ce să le reproşez jucătorilor, dar ne lipseşte circulaţia balonului şi acurateţea. Craiova a marcat, de cele mai multe ori până acum, din greşelile adversarilor. Mi s-a părut că a fost penalty, dar dacă nu s-a dat asta este.

FCSB poate ajunge în play-off. E normal să fie acolo pentru că are jucăori buni şi poate câştiga cu orice echipă”, a declarat Victor Piţurcă la Digi Sport.

FCSB a învins Craiova în etapa a 9-a a Ligii, cu 1-0. Succesul o duce pe FCSB pe locul 11, cu 10 puncte, iar Craiova rămâne, cu 16 puncte, pe poziţia a 4-a, la 4 puncte de liderul CFR Cluj.