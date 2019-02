Victor Ponta, DEZLĂNȚUIT la adresa lui Dragnea: 'PSD a fost întors cu forța la ideile lui Vadim Tudor din anii ’90'

Liderul Pro România, Victor Ponta, o nouă ieșire la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Ponta susține că PSD a fost adus cu forța la ideile lui Vadim Tudor.

"In data de 20 Februarie 2010 am fost ales Presedinte al PSD - le multumesc tuturor celor care atunci au avut incredere in mine si m-au sprijinit ( partea comica este ca Liviu Dragnea a spus foarte clar ca el a votat cu Mircea Geoana!

Consider ca mi-am facut datoria fata de PSD / acum imi folosesc toata energia, experienta acumulata si sufletul pentru reusita PRO Romania - un proiect alternativa pentru toti cei dezamagiti de ceea ceea ce ofera partidele actuale, pentru cei care cred intr-o guvernare profesionista si in lupta pentru interesele Romaniei in Uniunea Europeana si in Lume!

Azi sunt la fel de determinat ca si in 2010 - sunt insa mult mai experimentat invatand enorm din propriile greseli si din lectiile dureroase dar necesarw pe care viata mi le-a dat !

Anul trecut in 20 Februarie 2018 scriam tot aici pe contul meu de Facebook o impresie - in 2019 , din pacate, am doar confirmare acesteia :

“În urmă cu exact 8 ani (20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales în urma unei competiții deschise și corecte să le fiu lider / voi fi toată viață mândru de acest lucru și recunoscător pentru încrederea acordată.

În discursul meu de la acel Congres am promis în principal 3 lucruri:

1. Că voi aduce din nou PSD pe primul loc în preferințele românilor modernizand și deschizând Partidul față de societate, promovând oameni noi și politici social democrate progresiste și europene - am reușit acest lucru în 2012 și sunt mulțumit.

2. Că vom guverna România în mod profesionist și eficient, încercând să depășim performanțele Guvernului 'Năstase', să aducem creștere economică sustenbilă și politici sociale adevărate, că vom dovedi și mediului de afaceri și celor traditionali 'de dreapta' că PSD este capabil să guverneze liberal în economie și social-democrat în restul domeniilor / am demonstrat acest lucru în 2012-2015 și sunt mulțumit.

3. Am promis colegilor mei că nu voi pune niciodată interesul meu personal înaintea interesului public și al celor pe care îi reprezentăm, că nu voi folosi Partidul ca și scut pentru protecția mea, că nu mă voi agața de funcție atunci când în loc să fiu o locomotivă voi ajunge o piatră de gâtul Partidului prin imaginea negativă sau problemele mele juridice - am făcut acest lucru în 2015 și cred în continuare că am luat decizia corectă pentru cei care m-au ales și pe care îi reprezentam.

Îmi pare rău că în 2018 PSD are un lider care nu se va legitima niciodată printr-o competiție corectă și deschisă ca cea de la Congresul din 2010 ci prin aranjamente de culise și prin cumpărarea cu fucntii a sprijinului / îmi pare rău că PSD nu se mai comportă ca un partid de stânga modern, ci a fost întors cu forța la ideile lui Vadim Tudor din anii ’90 - și are un lider care își face un model din Viktor Orban / îmi pare rău să văd că de peste 1 an PSD are cea mai haotică și incompetentă guvernare din istoria sa / îmi pare rău să văd cum un grup de oameni parașutați din alte partide au confiscat PSD și îl folosesc doar pentru puterea personală, bani și pentru protecție în fața legii!

Eu cred în continuare în ceea ce am afirmat în 2010 - și voi lupta pentru acele idei oricât de 'vitrege' sunt condițiile actuale", scrie Victor Ponta.