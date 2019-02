Victor Ponta anunţă noi transferuri, după dubla lovitură dată PSD: 'Bătălia pentru România începe acum'

După ce deputatele Corina Bogaciu şi Oana Vlăducă, ambele alese pe listele PSD, au trecut astăzi la Pro România, Victor Ponta anunţă că urmează noi transferuri. Potrivit fostului premier, numărul deputaţilor Pro România va fi mai mare decât cel al deputaţilor UDMR. În prezent, Pro România are 19 deputaţi, iar UDMR are 21.

"PRO Romania este un proiect care construieste o alternativa la dezastrul actual produs de o guvernare incompetenta si corupta !

Ma bucur ca Echipa PRO Romania din Camera Deputatilor creste in fiecare zi - Oana si Corina sunt binevenite alaturi de noi ; sunt convins ca sunt si alti colegi ( deputati, sentaori, primari si consilieri) care nu mai accepta sa taca din gura fata de ce se intampla azi in PSD si vor fi alaturi de Pro Romania.

In Camera Deputatilor Grupul ProRomania are azi 19 deputati (la fel ca ALDE) - saptamana viitoare cred ca vom fi mai multi decat Grupul UDMR / chiar daca Presedintele Camerei Deputatilor refuza in mod ilegal si abuziv sa ne recunoasca drepturile prevazute de Regulament putem sa facem amendamente si sa avem un cuvant din ce in ce mai greu la voturile pe legi !

Grupul PRO Romania va depune amendamente la Legea Bugetului propusa de Dragnea si Valcov incercand sa corecteze o parte din nedreptatile, prostiile si minciunile scrise de acestia / poate nu vom castiga de la inceput - insa batalia pentru Romania incepe acum!", scrie Ponta pe Facebook.

