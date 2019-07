Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa lui Dan Barna: O virgină asociată cu o matroană! Un ipocrit

Liderul Pro România, Victor Ponta, lansează un atac fără precedent la adresa liderului USR, Dan Barna. Ponta susține că Dan Barna se consideră ”virgin” în politică, dar a făcut bani frumoși fiind secretar de stat în Guvern, în timp ce Dacian Cioloș, care se recomandă a fi tot nou în politică, a trecut deja pe la mai multe partide și prin mai multe funcții importante obținute cu sprijinul vechilor partide politice.

”Vreau sa inteleg - daca vine o “virgina” si se asocieaza cu o “matroana” batrana si trecuta prin “patul politic” cu toti sefii din ultimii 12 ani , mai aduce cateva virgine si cateva “fete cu experienta” dedulcite la bani publici = rezultatul este o casa de toleranta sau o manastire de maici?!?!

Scuzati duritatea comparatiei - dar recunosc ca m-am saturat sa vad ca “schimbarea” este adusa de unii mai ipocriti , mai mincinosi si mai incompetenti decat “vechii” pe care trebuie sa ii schimbe ei!

Inteleg ca Barna e “virgin politic” - desi a fost in 2016 secretar de stat in Guvern / si inainte a facut cateva sute de mii de euro - bani de buzunar - cu Ministerele din Guvernul meu / dar sa zicem ca astea nu se pun - pacate ale tineretii!

Dar asociatul lui principal este una dintre cele mai eficiente “fete de oras” din politica noastra : Dacian Ciolos ! Si-a inceput viata politica “in pat” cu Tariceanu in Guvernul acestuia ( acel Tariceanu pe care il tot injurati voi de cativa ani) / pe urma a avut o legatura bigama cu Basescu si Sarkozy - ca sa il puna Comisar European al Frantei din partea Romaniei / in 2014 era sa il gasesc si la mine “in pat” daca acceptam sa il numesc pentru un nou mandat - ghinion / in 2015 l-a “agatat” Klaus Iohannis ( pe care il contracandidati voi acum) si l-a propus Prim Ministru / insa pentru voturi a acceptat toate “perversiunile” lui Dragnea si PSD pana in Decembrie 2016 ( si le accepta in continuare daca il puneau iar Premier) / in 2018 , urat si abandonat, l-a preluat tanarul Macron si l-a “plasat” la voi la USR sa il faceti europarlamentar ( ca avea nevoie de el Franta la jocurile pe sub masa de la Bruxelles)!

Draga Dan - domnule Barna - stimate candidat la Prezidentiale! Tu il vezi asa “virgin” pe Ciolos ??? Esti orb sau esti mai mincinos decat toti “vechii”??? Pe Paslaru care facea afaceri cu CJ Teleorman il vezi virgin??? Pe Preda care il slugarea pe Basescu, pe urma pe Udrea si a ajuns valetul lui Macovei ??? Pe toata liota de invartiti si lipitori care vor si ei la Putere ( dupa ce au dovedit in 2016 ca pana si Guvernul “Dancila” poate sa fie considerat mai bun decat ei)???

Am multe motive ( subiective si obiective) de a nu-l vota vreodata pe Klaus Iohannis!!! Dar tu poti macar sa taci din gura - decat sa dovedesti prin ce spui ca poti sa fi chiar mai rau decat el?

Imi doresc oameni noi in politica - dar sa nu fie mai rai decat cei vechi! Ai inteles?”, scrie Victor Ponta.