Victor Ponta către 'Lucovid' Orban: 'Când toți îți spun că ești beat te duci să te culci'

Liderul Pro România, Victor Ponta, îi transmite un mesaj lui ”Lucovid” Orban și arată că nu toți românii au posibilitățile sale materiale, de aceea, în Parlament, se votaseră o serie de măsuri pentru a ușura viața cetățenilor, dar cărora PNL s-a opus.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimţitul ăla de Popescu minte flagrant. Aţi spus că aţi vorbit cu Farmec. Nu aţi vorbit cu nimeni'

”Stimate Domnule Lucovid Orban - stiti vorba romaneasca : “cand toti iti spun ca esti beat te duci sa te culci”? Nu vrei sa mergi inapoi la Vila Lac 1 si sa ne lasi sa ii ajutam pe oameni? Am impresia ca dvs “v-ati saturat” de toti romanii astia obraznici care va deranjeaza cu problemele lor!

Domnule Lucovid Orban ! Legile adoptate vineri de Parlament privesc milioane de romani si sute de mii de firme mici si mijlocii roamanesti : facilitati la plata ratelor bancare, a contributiilor si taxelor catre stat, a utilitatilor ( curent, gaze, gunoi, tv, internet) !

Nu toti romanii stau la Vila Lac 1 ca dvs Domnule Lucovid / nu toti romanii semneza contracte de milioane de euro cu firme fantoma ca dvs / nu toti romanii isi angajeaza pilele in functii bine platite la stat exact cand peste 1 milion de oameni sunt deja in somaj / nu toti romanii iau salarii uriase, merg cu masini platite de stat si mananca la bufetul Guvernului pe degeaba ca dvs !

Mai bine zis , in afara de dvs si cativa baroni PNL, niciun roman nu isi permite asa ceva in criza! Stiu ca va doare in cot de restul oamenilor Domnule Lucovid / dar un pic de jena nu strica - poate faceti totusi Alegeri Anticipate si trebuie sa ii prostiti din nou ca va luptati cu “ciuma rosie” ( ca sa nu vada ca ii ucide “gripa galbena”)!

Pentru legile respective au votat PSD, USR, ProRomania, UDMR, Minoritatile, PML , ALDE si ceilalti deputati neafiliati! TOTI - cu exceptia bietilor deputati PNL care nu stiu nici acum de ce au votat contra ( asa le-a spus Partidul)!

Stimate Domnule Lucovid Orban - stiti vorba romaneasca : “cand toti iti spun ca esti beat te duci sa te culci”? Nu vrei sa mergi inapoi la Vila Lac 1 si sa ne lasi sa ii ajutam pe oameni?”, scrie Victor Ponta.