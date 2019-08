Victor Ponta, către PSD: Nu mai guverna pentru baronii Stănescu și Buzatu!

Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara la Romania TV că PSD s-a prabusit pentru ca a guvernat pentru „baroni”.

„Eu cred ca ar trebui acum, azi, maine, cred ca ar trebui sa spuna ca am gresit, avem aceste prioritati cu riscul sa pierdem alegerile din 2020, pana atunci sa facem ce trebuie sa facem la guvernare cu adevarat, sa guvernezi bine, sa reformezi. Altfel, ca pierzi voturi sau se supara baronul Stanescu sau Buzatu sau...Domn'e, dar nu mai guverna pentru Stanescu si Buzatu, ca de-aia te-ai prabusit! Guverneaza pentru oamenii care au crezut ca o sa guvernezi ca in 2000-2004 sau in 2012-2015. Poate se trezesc, nu stiu, imi doresc foarte tare”, a zis Ponta despre PSD.

Citește și: Convulsii pe scena politică: 4 formule pentru Palatul Victoria .