Victor Ponta, despre schimbarea Avocatului Poporului: 'Neaparat trebuie să îl înlocuieşti cu cineva care încalcă Constituţia şi apără Guvernul'

Victor Ponta reacţionează la afirmaţiile fostului ministru Raluca Prună, cu referire la schimbarea Avocatului Poporului. După ce Prună i-a reproşat lui Renate Weber că a făcut exact ce prevedere legea, Ponta afirmă că noua putere vrea să-şi numească un om care să apare Guvernul împotriva cetăţenilor.

"Are dreptate Doamna Raluca Pruna (fost Ministru in Guvernul “Ciolos” daca cumva ati uitat) - nu poti sa lasi in functie in Romania ajului 2021 pe cineva care “apara Constitutia si drepturile cetatenilor”!!! Neaparat trebuie sa il inlocuiesti cu cineva care incalca Constitutia si apara Guvernul impotriva cetatenilor , nu?", scrie Ponta pe Facebook.

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei, îşi dă cu stângul în dreptul încercând să o atace pe Renate Weber. Prună îi reproşează Avocatului Poporului că a făcut exact ce prevăd Constituţia şi legea că ar trebui să facă. Detalii AICI

Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat au termen de două săptămâni pentru a întocmi raportul privind revocarea actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a anunțat marți președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. O eventuală revocare ar putea fi atacată la CCR, având în vedere că motivele de revocare sunt expres şi limitativ prevăzute în legea privind rganizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului: "Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului."

!