Victor Ponta iese la atac după ieșirea nervoasă a lui Ludovic Orban: 'Ambele sunt tratate în bătaie de joc'

Liderul Pro România Victor Ponta atacă dur Guvernul Orban, căruia îi reproșează că tratează în bătaie de joc Sănătatea și Educația. Reacția lui Ponta vine după răbufnirea premierului Orban la adresa ministrului Educației, după ce Anisie a cerut introducerea a 2 ordonanțe de urgență pe Educație.

„Sanatatea si Educatia sunt prioritatile absolute ale societatii romanesti ; si ambele sunt tratate in bataie de joc de catre Guvern - de la ambele domenii in 2020 se TAIE sumele alocate de la Buget - in ambele domenii se dau ordonante de urgenta la sfarsitul anului fara nicio dezbatere si fara nicio explicatie !

Ma bucur ca NU am votat Guvernul PNL - Orban / ma bucur ca nu am acceptat functii si sinecuri in schimbul votului si al obligatiei de a “inchide ochii”! Ma bucur ca nu sunt nici complice nici vinovat de ceea ce vedem toti ca se intampla!