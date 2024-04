Victor Ponta: Noi, România, avem o șansă să ne dezvoltăm urcându-ne în 'trenul' SUA și să nu așteptăm 'căruța' UE

Victor Ponta salută organizarea la București a evenimentului Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) și susține că în lume au rămas două forțe în domeniul tehnologiei și inovației, SUA și China, în timp ce „din păcate” Europa doar încearcă să reglementeze și să încurce ce vine din SUA sau China, „dar nu face nimic să țină pasul”. „Noi, România, avem o șansă să ne dezvoltăm urcându-ne în 'trenul' SUA și să nu așteptăm 'căruța' UE”, subliniază Ponta.

„M-am bucurat sa vad organizat la Bucuresti un “Innovation Summit” - bravo ICI Bucharest! Am spus eu, din nou, ce gandim toti si nu are nimeni curaj sa spuna: in Lume au ramas doua forte in domeniul tehnologiei si Inovatiei : SUA si China ; din pacate Europa doar incearca sa reglementeze si sa incurce ce vine din SUA sau China , dar nu face nimic sa tina pasul! Sunt tari ( Singapore, Emiratele Arabe Unite, Israel …) care iau cumpara, as inspira, dezvolta si aplica cele mai noi tehnologii din ambele parti. Noi Romania avem o sansa sa ne dezvoltam urcându-ne in “trenul” SUA si sa nu asteptam “caruta UE””, scrie Ponta pe Facebook.

ICI-Bucureşti organizează Digital Innovation Summit Bucharest, în perioada 16 - 18 aprilie

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti organizează, în perioada 16 - 18 aprilie, la Palatul Parlamentului, evenimentul Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), în cadrul căruia va avea loc cea de-a 7-a ediţie a Forumului de Protejare a Infrastructurii Critice (CIP Forum), precum şi cea de-a 3-a ediţie a Conferinţei Internaţionale privind Diplomaţia Cibernetică (ICCD).



Potrivit organizatorilor, CIP Forum se axează pe integrarea blockchain pentru combaterea atacurilor cibernetice, lansarea Muzeului NFT al ICI Bucureşti şi paneluri dedicate rolului femeilor în inovaţie şi societate.



"DISB 2024 oferă participanţilor o platformă globală de discuţii şi schimb de idei pe teme legate de inovaţie, securitate cibernetică şi rolul diplomaţiei în lumea digitală interconectată de astăzi. Ne bucurăm să găzduim lideri şi experţi din întreaga lume, iar invitaţia este deschisă tuturor celor pasionaţi de tehnologie. Împreună, vom explora soluţii şi strategii pentru a modela un viitor digital mai sigur şi mai prosper pentru toţi", susţine Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI Bucureşti.



Pe lista speakerilor se vor afla, printre alţii: Nicolae Ciucă - preşedintele Senatului, Alfred Simonis - preşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Victor Vevera - director general al ICI-Bucureşti, Bodgan Chiriţoiu - preşedintele Consiliului Concurenţei, Dan Dragoş Vlad - preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Claudia Nicolae - directorul general al AGERPRES, Daniel Dăianu - preşedintele Consiliului Fiscal



Evenimentul va cuprinde paneluri şi workshop-uri, TechPulse Hackathon, întâlniri B2B, dialoguri interministeriale internaţionale şi demonstraţii ale unor produse de ultimă generaţie.