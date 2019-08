Victor Ponta: PSD are o singură variantă să guverneze încă 14 luni

Liderul Pro România a declarat marți la Digi24 că PSD a primit o „lovitura mortala” prin iesirea ALDE de la guvernare si acum are o singură soluție dacă mai vrea să rămână la guvernare și în 2020 și să își termine mandatul: o restructurare guvernamentală prin care să „schimbe tot”.

„Motiuni de cenzura au fost multe in 30 de ani. Acest Guvern clientelar, neprofesionist, a primit o lovitura mortala. Ce nu au putut sau nu au vrut PNL si USR am reusit noi, Pro Romania si ALDE. Faptul ca nu mai are majoritate credeti-ma, ca lovitura e mortala, fac de ceva timp politica. Nu are cum sa reziste. E ca Titanul dupa ce s-a lovit de iceberg, a mai durat ceva”, a zis Ponta.

Potrivit acestuia, PSD își poate păstra guvernarea dacă face o restructurare.

„Ori PSD face ce n-a vrut sa faca, o restructurare ampla si adevarata a Guvernului, a administratiei, ori opozitia vine cu o solutie alternativa pe care noi o votam daca este buna. A treia solutie nu o vad (...) Ca să mai stea la guvernare încă 14 luni trebuie să schimbe tot”, a zis Ponta.

Liderul Pro România a spus că așteaptă de la PNL-USR, dacă doresc sprijinul Pro România la motiunea de cenzură, un nume de premier, o alianta de guvernare și un program de guvernare.

