Victor Ponta pune degetul pe o rană deschisă: Nu voi asista pasiv la moartea fenomenului sportiv

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că în această perioadă, Guvernul ignoră total sectorul sportiv, care se confruntă cu mari dificultăți financiare. În acest sens, Ponta anunță că va aduna un Grup de lucru în Parlament, care să lucreze alături de reprezentanții sportului din România, pentru a gândi o strategie de relansare.

”7 Mai 1986 - Steaua castiga Cupa Campionilor Europeni - a fost evenimentul fericit care a marcat generatia mea in timpul Comunismului!

In societatile moderne sportul este la baza altor doua domenii fundamentale : Educatie si Sanatatea ( dincolo de efectele economice) / tarile care investesc in sport au rezultate net superioare in Educatie si Sanatate! Iar rezultatele sportive sunt cele care dau prestigiul unei tari - si unesc energiile pozitive ale unui popor !

Azi Sportul Romanesc se afla in cel mai greu moment din istorie :

1. Pandemia de Coronavirus a oprit activitatile si competitiile sportive intr-un grad care intrece si Al Doilea Razboi Mondial / desi apar primele semne de posibila relansare

2. In timpul crizelor economice sportul profesionist este profund afectat - dar si infrastructura sportiva / resursele financiare necesare provenite din publicitate, sponsorizari , drepturi de televiziune , bilete etc - au disparut deja

3. In aceste conditii am o uriasa frustrare si indignare vazand cum in Romania sportul a fost si este total ignorat de Presedinte, Guvern, Parlament / desi este vorba de milioane de amatori si sute de mii de profesionisti ( practicanti, antrenori, alte joburi asociate) nimeni nu catadicseste sa prezinte in mod oficial un calendar si o Strategie de relansare pentru sport ( din partea celor de la Putere se considera ca “liber la vanatoare si pescuit” este suficient)

4. Guvernul face programe de sprijin pentru IMM uri ( foarta buna ideea - proasta implementarea) , pentru Presa ( buna ideea - dar cu intentii urate) dar nu da doi bani si doua minute pentru un program de sprijin absolut esential pentru salvarea Sportului Romanesc

In perioada 2012 - 2015 am sprijinit concret ( din toata inima) toate proiectele si programele pentru Sportul Romanesc - financiar, legislativ si prin lobby institutional ( ce mandru sunt ca am mers la Munchen alaturi de Echipa FRB si Primarul Clujului Emil Boc ca sa obtinem Campionatul European de Baschet - sau ca am calatorit 2000 km doar pentru o intalnire cu Michel Platini ca sa imi confirme Euro 2020 in Romania )/ biroul meu a fost mereu deschis pentru proiecte si pentru oamenii din Sport / le multumesc marilor sportivi care au vrut sa ma sfatuiasca si sa munceasca pentru sport ( Gabriela Szabo, Carmen Tocala, George Cosac, Alin Petrache, Mihai Covaliu, Virgil Stanescu si multi altii) / simt ca trebuie sa facem iar un efort comun pentru Sport!!

Imediat dupa data de 15 voi propune in cadrul Parlamentului si alaturi de Ministerul Sportului ( aici rivalitatea politica este o idiotenie cumplita ) un Grup de lucru special care sa discute cu reprezentantii Sportului Romanesc si sa prezinte cat mai curand o Strategie concreta de relansare ! Nu voi asista pasiv la moartea acestui fenomen pe care il consider esential pentru dezvoltarea unei natiuni !

Felicitari inca o data celor care in 7 Mai 1986 au facut o tara intreaga sa fie mandra si fericita!”, scrie Victor Ponta.