Victor Ponta remarcă coincidențe incredibile la Congresul PPE: moment greu pentru liberali

Liderul Pro România, Victor Ponta, remarcă faptul că liderii PPE s-au mai reunit în Congres, la București, și în anul 2012. Ponta remarcă faptul că atunci liderii PPE veneau să-l susțină pe Traian Băsescu, care pierduse susținerea populară, la fel ca și Klaus Iohannis acum. De asemenea, Ponta remarcă faptul că principalul partener de atunci al PPE era PDL, care ulterior s-a dizolvat în PNL, iar acum cei de la PNL sunt principalul partid din România afiliat la PPE.

”Poate multi au uitat dar, in Octombrie 2012, a mai fost un Congres al PPE ( Partidul Popularilor Europeni) la Bucuresti. Acum, in 2024, au revenit. Ia sa vedem ce s-a schimbat si ce a ramas la fel :

1. In 2012 liderii PPE veneau la Bucuresti sa il sustina pe Traian Basescu, care mai avea doar 20% din increderea romanilor / in 2024 vin sa il sustina pe Klaus Iohannis care mai are maxim 10% / interesul real al PPE fata de ce cred romanii era si atunci ca si acum - zero

Cum arăta tabloul în 2012

2. In 2012 doar liderii PDL erau la Congresul PPE de la Palatul Parlamentului, toti PNL istii erau alaturi de PSD la Arena Nationala ; liderul PNL Crin Antonescu spunea atunci “liderii PPE sunt la Palat cu Basescu - poporul roman este aici cu noi … putem sta cu fruntea sus in fata oricui in Europa, parteneri si prieteni, nu slugi. Avem nevoie de conducatori curajosi, care sa creada ei asta” - frumos! In 2012 liderii PPE acuzau furibund PNL ca “da lovituri de stat in Romania”! Acum seful PNL e in toate pozele incercand sa stea cat mai aproape de Presedintele Iohannis si de liderii PPE . Iata ca s-a schimbat ceva radical

3. In 2012 liderii PPE criticau Romania si pe romani ca au vrut sa il schimbe pe Basescu , care ne taiase pensiile si salariile si marise toate taxele ; acum lauda Romania ca o sustinem pe Doamna Ursula von der Leyen sa fie in continuare Presedinta Comisiei Europene ; oare e ceva schimbat ?

4. In 2012 , dupa Congresul PPE de la Bucuresti, PDL a obtinut 15% din voturi la Alegeri, si PSD - PNL 60% . In 2024 , tot dupa Congresul PPE , o sa avem alegeri in care PDL + PNL + PSD candideaza impreuna. Oare o sa primeasca 75% din voturi, ca in 2012? O sa vedem”, scrie Victor Ponta.