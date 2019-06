Victor Ponta s-a DEZLĂNȚUIT la adresa PSD: Se comportă exact ca CPEX -ul din PCR din 1989 după fuga lui Ceaușescu

Atac dur lansat de liderul Pro România, Victor Ponta, la adresa PSD. După ce în urma scorului obținut de partidul său la alegeri atât el, cât și alți grei din PSD care i s-au alăturat în proiectul nou format au fost invitați să revină în partid. Totul se întâmpla la o zi după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, era condamnat la 3,6 ani de detenție.

"Cifrele concrete sunt mai importante decat un milion de cuvinte ; si mai simplu de analizat !

Aveti mai jos rezultatele Alegerilor Europarlamentare - cine vrea poate sa inteleaga mesajul “cifrelor”! Sa va explic pe scurt cum vad eu lucrurile :

1. PNL ( in 2014 era si PDL , acum sunt impreuna avand candidati comuni) a pierdut 1 mandat / nu este o pierdere semnificativa - dar oricum nu este “o mare victorie”/ comportamentul duplicitar legat de preluarea guvernarii si lipsa unui leader autentic, respectat si competent in guvernare ( gen Ilie Bolojan) ii va duce la stagnare sau scadere

2. PMP si UDMR si-au pastrat mandatele / daca UDMR este clar ca supravietuieste in orice conditii ( vezi voturile din Sudul Romaniei) prin plecarea lui Basescu la Bruxelles PMP va disparea ( probabil prin fuziune cu PNL) / Basescu isi incheie viata politica asa cum a fost mereu - un impostor / turnator dovedit la Securitate si fugind primul de pe “corabia” PMP care se scufunda / structurile PMP se vor imprastia intre partide - voturile vor merge majoritar la USR

3. PSD a pierdut JUMATATE din mandate - daca duminica ar fi din nou alegeri ar ajunge cu siguranta pe locul 3 / partidul acum arata si se comporta exact ca CPEX ul PCR din 1989 dupa fuga lui Ceausescu - haos, iluzia ca toata vina poate fi aruncata pe fostul “Dictator” , supusenia umila fata de adversari, dorinta oarba de a se agata de functii , lipsa totala a unui lider popular si a unui mesaj clar si coerent catre votantii sai / PSD este pe drumul Partidelor social - democrate din Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria - adica spre irelevanta si Incapacitate politica , exemplu negativ si “sperietoare” de aratat electoratului din tara si din Diaspora ( ceea ce si-au dorit toti din tara si din Europa inca din 2010)!

4. ProRomania a reusit ceva fara precedent pe scena politica romaneasca - sa obtina mandate pe zona de centru stanga proeuropeana / dar lipsa acuta de resurse organizationale in teritoriu si lupta pe toate fronturile ( cu PSD, PNL, USR , PMP - toti disperati sa opreasca aparitia unui competitor ) va duce la imposibilitatea unei cresteri rapide / ProRomania are potential sa ajunga intre 10-15 % in 2020 - dar nu mai mult in conditiile actuale

5. Marele castigator este evident USR - Plus / ca peste tot in Europa acestia au primit voturile cetatenilor ( in special tineri) nemultumiti de coruptia, aranjamentele , prostia, lacomia si inadecvarea partidelor clasice ( in Romania de PSD si PNL) / ca peste tot in Europa USR - Plus vor continua sa creasca ca numar de voturi - dar nu ii vad sa inteleaga un principiu absolut : este mai usor sa castigi alegeri decat sa guvernezi dupa / ca peste tot in Europa stagnarea si caderea lor vor incepe numai dupa ce ajung la guvernarea tarii ( vezi M5S in Italia sau “En Marche” in Franta

Cine are ochi sa vada - cine are urechi sa auda - cine este orb si surd sa dispara din politica !

Noi suntem ProRomania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.