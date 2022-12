Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol

Victorie pentru cei peste 100.000 de membri Declic care au semnat petiția „Vrem o lege anti-viol care să protejeze copiii!”. Proiectul de lege care va proteja copiii de abuzatorii sexuali a obținut raport favorabil în Comisia Juridică și va merge la vot, în plen. Amendamentul ce introduce pragul de vârstă de 16 ani a fost introdus în proiectul de lege la solicitarea și presiunea Comunității Declic.

Ca ultim pas în campania la care Comunitatea Declic a lucrat timp de 1 an și jumătate, reprezentanții ONG-ului au dus în Parlament, chiar în fața sălii Comisiei Juridice din Parlament, o statuie de 2 metri care reprezintă suferința unui copil abuzat sexual. Acțiunea Declic a avut loc loc chiar în timpul dezbaterii proiectului de lege care ar trebui să protejeze copiii de abuzatorii sexuali (Pl-x 457/2022).

Comisia Juridică a Camerei Deputaților a mărit pragul vârstei până la care un act sexual al unui adult cu un minor e viol de la 14 la 16 ani și a dat aviz favorabil proiectul de lege. Ultimul pas pentru modificarea Codului Penal este votarea proiectului în Plenul Camerei Deputaților.

„Când am început această campanie, aproape nimeni nu ne dădea vreo șansă. Dar, după lungi insistențe, un grup de parlamentari a făcut un proiect de lege și iată că acum el a primit aviz favorabil de la Comisia Juridică, în camera decizională. Le mulțumim sutelor de membri Declic care au mers în audiență la deputații lor și le-au cerut să voteze acest proiect. Am reușit pentru că ne-am mobilizat și nu am renunțat”, a declarat Denisa Soare, reprezentanta comunității Declic.

„În România, un violator adult care face victime în rândul copiilor este foarte greu de condamnat. O arată practica judiciară din ultimii ani. Procurorii și judecătorii fac confuzii grave și consideră că violul a fost, de fapt, un act sexual consimțit. Numeroase hotărâri penale sunt favorabile agresorilor, din cauză că magistrații consideră că fete de 10 sau 12 ani pot întreține acte sexuale consimțite cu bărbați care au de trei, patru sau chiar cinci ori vârsta lor”, se arată în petiția Declic, care a strâns peste 100.000 de semnături.

,,Am vrut ca parlamentarii să conștientizeze că, fără o lege clară, copiii sunt lipsiți de apărare împotriva violatorilor. Practica judiciară arată că este o chestiune de noroc dacă o agresiune sexuală împotriva unui minor este încadrată ca viol sau act sexual cu minor. De cele mai multe ori, făptuitorul este lăsat în libertate. Schimbarea legii este o victorie a societății civile.”, a adăugat Denisa Soare, reprezentanta comunității Declic.

Comunitatea Declic, prin vocile a peste 100.000 de cetățeni care au semnat petiția anti-viol, le-a cerut parlamentarilor, timp de un an și jumătate, să legifereze ca orice act sexual al unui adult cu un minor sub 16 ani să fie considerat viol. Conținutul petiției poate fi consultat aici: https://facem.declic.ro/campaigns/vrem-legea-anti-viol.