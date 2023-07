Video | O macara a luat foc și s-a prăbușit peste o clădire, în New York

O macara de construcții montată deasupra unei clădiri din cartierul Hell's Kitchen din New York a luat foc și s-a prăbușit parțial miercuri dimineață, anunță abc/ny.com.

În înregistrările video realizate de la incident se vede cum macaraua a luat foc timp de câteva momente înainte ca o mare parte din ea să cadă în clădirea de lângă ea și pe stradă.

În timp ce cădea, oamenii care se aflau sub macara au fugit frenetic pentru a se pune în siguranță, în timp ce fragmente cădeau în jos.

Fotografiile realizate din zonele înconjurătoare arată fumul gros și întunecat care se ridica de pe macara și se aduna deasupra străzii 41 și a bulevardului Tenth Avenue.

Departamentul de pompieri din New York (FDNY) a declarat pe Twitter că unitățile "operează în prezent la prăbușirea unei macarale și la un incendiu la 550 Tenth Avenue".

Pompierii au cerut ajutorul unui maistru montator și al unui supraveghetor de macara, potrivit ABC 7 NY.

Deocamdată, nu s-au raportat răniți sau decese asociate cu prăbușirea macaralei.

Locuitorii din clădirile din apropiere sunt evacuați ca măsură de precauție, iar străzile din jur sunt închise.

Biroul primarului Eric Adams a transmis pe Twitter un mesaj prin care îi îndeamnă pe oameni să evite Tenth și Eleventh Avenue, de la West 41st Street la West 42nd Street.

Nu este clar cum a luat foc macaraua.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp