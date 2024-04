Video | Piedone 'taie' nu numai contracandidații, ci și copacii doborâți de vânt - Imagini de ultimă oră cu edilul Sectorului 5

Edilul Sectorului 5, Cristian popescu Piedone, se află, marți seara, în zonele din sector acolo unde copacii au căzut peste mașini și case, în urma codului portocaliu de vânt care a răvășit Capitala.

Piedone spune că oamenii au făcut sute de sesizări la Primăria Capitalei pentru toaletarea copacilor cu probleme din tot Bucureștiul, însă actualul primar general Nicușor Dan a avizat doar câteva zeci.

Primarul Sectorului 5 a fost într-o zonă din sector în care un copac cu probleme a fost doborât de vânt peste casa unui bucureștean.

În direct la TV, Piedone spune că dezinteresul lui Nicușor Dan a dus la astfel de incidente. Bucureșteanul care s-a ales cu acoperișul făcut praf spune că se va îndrepta către Nicușor Dan pentru a-și putea repara casa și pentru a aobține daune, în condițiile în care a făcut sesizare la PMB încă din decembrie anul trecut.

"Astazi am avut, datorita codului galben in sectorul 5 peste 38 de arbori cazuti. La 12 cazuri lucram in continuare pana le rezolvam pe toate.

Au cazut pe masini, acum ne aflam la un loc unde au cazut peste o casa, i-au distrus omului gardul si acoperisul.

Primaria sectorului 5 a depus peste 7.ooo de cereri de defrisare. Omul de aici a trimis din noiembrie, noi am trimis la PMB in decembrie. In 3 ani de zile, doar 38 de avize s-au dat de la PMB si doar in curtile scolilor.

Cine raspunde, tot primarul de sector? Chiar si asa am facut lucruri si am primit amenzi, pentru ca am taiat copaci uscati. Cine il despagubeste pe om? Nicusor Dan? De unde?

Noi am venit, il ajutam cat putem si noi, aducem si noi doi oameni sa-l ajute cu gardul, dar nu putem sa il ajutam cu acoperisul. Asa ca omul spune ca se va indrepta impotriva PMB. Nu taie copaci uscati de 3 ani. Pai uite aici catai copacul, e putred, mai are 3 frunze verzi.

Am taiat, pentru siguranta cetateanului, dar el nu da avizele, nu da nimanui. Cand voi ajunge primar general nu va mai exista acest lucru, indiferent de coloratura politica, dam avize pentru toti copacii uscati", a fost replica lui Piedone.

Ce spune Piedone despre contracandidații săi

Victor Ciutacu i-a spus lui Piedone, care a declarat în mai multe rânduri că se aşteaptă ca medicul Cătălin Cîrstoiu să se retragă, că acesta intenţionează şi a afirmat clar că va duce lupta electorală până la capăt.

„Ce treaba am eu cu doctorul Cirstoiu? Suntem in competitie electorala. Dumnezeul nostru este cetateanul. Ce treaba am eu cu candidatii lor, sa intre in cursa”, a mai spus Piedone.

Primarul sectorului 5 a comentat şi declaraţiile lui Nicuşor Dan la adresa sa, edilul capitalei spunând despre el că „este un măscărici în esență, face doar circ”.

„Din pacate, acest personaj Grobian le va lua comanda la masa cand o sa ceara ei doi mici, ceea ce sunt. Important e ca pe 9 iunie le vine nota de plata. In aceasta campanie cetatenii vor scrie nota de plata, satui de politica.”, a încheiat Piedone.