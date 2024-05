VIDEO/ Aterizare spectaculoasă la Istanbul - O tragedie aviatică a fost evitată la limită după o nouă defecțiune la un avion Boenig

Un avion cargo al FedEx Airlines a aterizat miercuri pe aeroportul din Istanbul fără să i se deschidă partea din față a trenului de aterizare, reușind însă să rămână pe pistă și să se evite victimele, a anunțat Ministerul turc al Transporturilor.

Aeronava, care venea de la Paris, a informat turnul din Istanbul că partea din față a trenului de aterizare nu se deschide. Avionul a aterizat cu îndrumare din partea turnului de control, a precizat ministerul.

Echipele de salvare și de stingere a incendiilor de la aeroport au fost chemate înainte de aterizare, dar nimeni nu a fost rănit. Ministerul nu a oferit nicio explicație pentru incident, notează Reuters..

Aeronava implicată este un Boeing 767 vechi de aproape 10 ani, unul dintre cele mai obișnuite avioane cargo, bazat pe modelul de pasageri 767, care datează din anii '80.

FedEx a precizat într-un comunicat că se coordonează cu autoritățile de anchetă și că ”va furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile".

În filmări se văd scântei și fum în partea din față a avionului înainte ca acesta să oprească pe pistă și să fie stropit cu spumă de stingere a incendiilor.

????????????BOEING CRASH LANDS AT ISTANBUL AIRPORT



The FedEx cargo plane had a fault with its front landing gear, causing it to faceplant as it landed.



There were no casualties except for Boeing’s safety record and share price.pic.twitter.com/GskztZyfKW