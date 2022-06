Video| Focuri de armă într-o stație de metrou din San Francisco: O persoană a murit și o alta a fost rănită

O persoană a fost ucisă și alta a fost rănită într-un schimb de focuri într-un tren Muni din San Francisco miercuri dimineață, a anunțat poliția.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 10.00, între stațiile Forest Hill și Castro, a declarat ofițerul Kathryn Winters de la poliția din San Francisco. Una dintre victime a fost declarată moartă la fața locului. Cealaltă victimă a fost transportată la un spital cu răni care nu îi pun viața în pericol, informează nbcbayarea.com.

Suspectul a fugit din tren în stația Castro și este în continuare în libertate. Winters a declarat că împușcăturile par să fie un incident izolat.

"De asemenea, vreau să asigur comunitatea că acest incident nu pare să aibă nicio legătură cu evenimentele Pride sau nu pare să vizeze comunitatea LGBTQ", a declarat Winters. "Vrem cu adevărat să ne asigurăm că membrii comunității noastre și vizitatorii care se află în oraș pentru săptămâna Pride înțeleg acest lucru."

Nu s-a știut imediat dacă suspectul și victimele se cunoșteau între ei. Poliția investighează orice legături potențiale și caută, de asemenea, ce a dus la împușcături. Serviciul de metrou Muni între stațiile West Portal și Castro a fost oprit, a anunțat Agenția Municipală de Transport din San Francisco.

#BreakingNews SFPD is on Scene At Castro Muni Station.

There was a shooting on one of the trains. The SF Medical Examiner has been dispatched. pic.twitter.com/DF6OXwyAeS