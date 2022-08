VIDEO/ Sanna Marin, în centrul unui scandal după ce a participat la o petrecere - Se cere un test anti-drog pentru premierul finlandez

Premierul finlandez Sanna Marin apare într-o înregistrare video, postată pe reţele socializare, petrecând împreună cu alte personalităţi, între care deputatul Ilmari Nurminen şi prezentatoarea de televiziune Tinni Wikström, dezvăluie ziarul Iltalehti, relatează site-ul Politico.

În această înregistrare video, postată în mai multe clipuri pe Instagram Stories, Marin dansează cu exuberanţă împreună cu mai mulţi prieteni, iar în fundal se aud persoane care strigă ceva despre cocaină, dezvăluie ziarul în ediţia de miercuri.

Un deputat din cadrul Patidului Centrului, care face parte din coaliţie, Mikko Kärnä, i-a cerut premierului să facă un test de depistarea drogurilor şi să publice rezultatul.

”Oamenii au voie să aştepte asta de la premierul lor”, a subliniat el într-un mesaj postat pe Twitter.

Marin a dezminţit joi, într-o conferinţă de presă, că a luat droguri şi a subliniat că nu are ”nimic de ascuns”.

”Am dansat, cântat, petrecut, am făcut chestii legale”, a declarat ea, subliniind că nu bea mult alcool.

Ea a atacat sursa divulgării imaginilor în care apare.

”Am avut încredere că videoclipuri private şi la un eveniment privat nu vor fi publicate”, a declarat ea, însă ”se pare că au fost publicate”.

Aceste înregistrări video au provocat o reacţie împărţită online.

Unii critici o atacă pe Marin şi-i reproşează un comportament ”iresponsabil”, în timp ce alţii consideră că popularitatea premierului în vârstă de 36 de ani are să crească.

Marin s-a aflat în centrul unui scandal în decembrie, după ce a ieşit noaptea într-un club, după ce un coleg de-al ei din Guvern a fost testat pozitiv covid-19.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw