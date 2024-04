VIDEO | Activista Greta Thunberg, reținută din nou. De această dată în Olanda

Autoritățile olandeze au reținut-o pe proeminenta activistă climatică Greta Thunberg, împreună cu mai mulți demonstranți ai Extinction Rebellion, după ce au ocupat o autostradă din Haga.

Thunberg și membrii Extinction Rebellion au fost văzuți stând într-un autobuz care aștepta, în timp ce poliția a reținut mai multe persoane, a relatat agenția de presă AFP. Protestul a fost împotriva subvențiilor pentru combustibilii fosili.

Zeci de ofițeri de poliție au fost văzuți împiedicând protestatarii să mărșăluiască de-a lungul autostrăzii A12 care duce spre Parlamentul de la Haga.

Protestatarii de la Extinction Rebellion, cunoscută și sub numele de XR, au purtat steaguri și pancarte pentru a cere încetarea utilizării combustibililor fosili de-a lungul autostrăzii.

În martie, Thunberg a blocat intrarea principală a parlamentului suedez, alături de alţi activişti pentru climă, criticând guvernul pentru că "nu tratează deloc criza climatică ca pe o criză".

Greta Thunberg @GretaThunberg joins climate protest in The Hague pic.twitter.com/2IpcV3HcSg

Climate activist Greta Thunberg detained by police in The Hague pic.twitter.com/2nIdr1hf3P