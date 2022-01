VIDEO - Atac SINUCIGAȘ devastator în Somalia: cel puțin 12 morți; mai mulți elevi răniți și numeroase clădiri afectate

Un atentator sinucigaş a ucis miercuri cel puţin 12 oameni, detonând o încărcătură explozivă la sediul unei firme private de securitate angajate de ONU la Mogadishu, a anunţat poliţia somaleză, informează Agerpres.

"Explozia puternică a distrus mai multe clădiri şi vehicule civile, ucigând cel puţin 12 nevinovaţi", a declarat agenţiei dpa un poliţist care s-a prezentat doar ca "Ali". "Credem că ţinta ar putea fi forţele private de securitate care escortează de obicei oficialii ONU în deplasările prin oraş", a adăugat el.

Atentatorul şi-a pierdut şi el viaţa, deci bilanţul morţilor este deocamdată de 13. Poliţistul a arătat că alte victime s-ar putea să fie îngropate sub dărâmături. Nu se ştie dacă printre acestea se află membri ai personalului ONU sau alţi străini.

Poliţia a precizat că deflagraţia s-a soldat şi cu peste 20 de răniţi, inclusiv elevi.

Primarul adjunct al capitalei somaleze, Ali Andi Wardhere, care a supravieţuit atentatului, a declarat că se deplasa "într-un convoi separat care trecea prin zonă în momentul exploziei". "Unele din gărzile mele de corp au fost rănite în urma atacului. A fost o explozie într-adevăr puternică. Am pierdut vieţi nevinovate, dar încercăm în continuare să îi ajutăm pe cei afectaţi", a relatat el.

Atentatul nu a fost încă revendicat, dar dpa menţionează că gruparea fundamentalistă Al-Shaabab anunţă de multe ori că este răspunzătoare de astfel de atacuri.

A terrorist suicide car bomber detonated on 21 October Street in #Mogadishu’s Waberi District, on Wednesday causing unspecified casualties. Police are on the scene and will release a statement at the end of the investigation, security officials told to State Media. pic.twitter.com/Vj63L98sJ5