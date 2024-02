VIDEO | Au fost vânduți primii pantofi din colecția creată de Donald Trump: Prețul lor este unul fabulos

Fostul președinte și-a prezentat sâmbătă, la SneakerCon din Philadelphia, noii săi pantofi cu toc înalt "Never Surrender".

Pantofii de aur au început cu un preț uriaș de 399 de dolari, dar au fost deja revânduți online pentru sume de multe ori mai mari.

Iată ce știm despre ultima incursiune a domnului Trump în lumea modei:

Prima piesă "oficială" a mărfii Trump se potrivește bine cu două dintre lucrurile preferate ale fostului președinte - America și el însuși.

Pantofii cu vârf înalt de culoare aurie strălucitoare sunt inscripționați cu un "T" mare pe o parte, cu steagul SUA cusut în jurul gulerului, oferind "atât stil, cât și confort" și fiind descriși ca fiind "perfecți pentru orice susținător al lui Trump".

Clienților li se oferă încă o dată să "facă parte din istorie" cumpărând pantofii, fiind fabricate, se presupune, doar 1000 de perechi.

Fiecare pereche este numerotată, iar "cel puțin 10 perechi" vor avea autograful domnului Trump, potrivit site-ului care vinde pantofii.

"Sunt pentru cei care își dau drumul și nu cunosc cuvântul renunțare. Cu un finisaj auriu remarcabil și cu insigna "T", acești pantofi sunt pentru adevărații patrioți", se arată într-o descriere.

