Video| Autoarea cărţii 'Mănâncă, roagă-te, iubeşte' anulează lansarea unei cărţi a cărei intrigă se petrece în Rusia: 'Nu vreau să adaug durere oamenilor'

„Nu este momentul să publicăm această carte”, intitulată "The Snow Forest", ale cărei evenimente au loc în Siberia, a spus ea într-un mesaj video postat luni pe reţelele de socializare.

„Nu vreau să adaug durere oamenilor care au suferit şi continuă să sufere dureri extreme”.

„Un val de reacţii”

Autoarea, care a anunţat lansarea cărţii săptămâna trecută, adaugă că în weekend a primit „un val de reacţii şi răspunsuri de la cititorii mei ucraineni care au exprimat furie, tristeţe, dezamăgire şi durere la ideea că voi alege să lansez (...) astăzi, o carte al cărei subiect este plasat în Rusia”.

Această carte, descrie ea, „este plasată în Siberia, la mijlocul secolului trecut, şi spune povestea unui grup de indivizi care decid să se retragă din societate pentru a rezista regimului sovietic şi pentru a apăra natura în faţa industrializării".

„Retrag această carte din calendarul publicărilor”, conchide romanciera. „Lucrez la alte proiecte de carte şi am luat decizia de a-mi îndrepta atenţia asupra lor”.

Elizabeth Gilbert este cunoscută în întreaga lume pentru autobiografia sa, "Eat, Pray, Love", care povesteşte călătoria ei iniţiatică în Italia, India şi Bali, scrie news.ro.

Important announcement about THE SNOW FOREST. Please note that if you were charged for your pre-order, you will be fully refunded. Thank you so much. pic.twitter.com/OAEmrjtfJx