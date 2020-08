VIDEO Bicicleta sau trotineta electronică pot fi securizate cu device-uri inteligente

Lacătele tradionale nu mai sunt suficient de sigure pentru asigurarea bicicletei sau trotinetei electrice. Au apărut device-uri inteligente care pot fi blocate cu ajutorul telefonului sau a amprentei utilizatorului.

Nimeni nu îşi doreşte să fie victima unui furt, mai ales dacă este vorba despre bicicleta sau trotineta electronică folosită în fiecare zi pentru a ajunge la locul de muncă.

Tot mai multe device-uri inteligente oferă protecţie.

WGCC Fingerprint Padlock costă doar 30 de dolari şi funcţionează foarte simplu: se pune degetul pe senzorul de amprentă şi se deblochează. Cu telefonul pot fi înregistrate până la 15 amprente diferite.

Igloohome Smart Padlock este la un nivel superior: se poate afla de pe telefon de fiecare dată când încuietoarea a fost deblocată. Preţul este ceva mai piperat: 110 de dolari.

Nu toate device-uri de acest fel sunt însă de încredere.

„Am deschis cutia, am învârtit partea din spate a lacătului ca pe un borcan de dulciuri şi am ajuns la bateria susţinută de 3 şuruburi. Şi în aproximativ 30 de secunde am dat la o parte panoul din faţă, am scos şuruburile şi tot ce era în interior. Iar toate lucrurile care înainte erau ale mele nu mai sunt acum”, arată JerryRigEverything.