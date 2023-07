VIDEO Bombardamente ruse la 70 de km de Polonia. Cel mai grav atac asupra orașului Liov, de la începutul războiului

Potrivit datelor preliminare, atacul rus s-a desfășurat cu rachete de tip Kalibr lansate din Marea Neagră.

Bombardamentele au lovit mai multe clădiri civile, inclusiv un bloc de apartamente. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, la ora 07:00, bilanţul atacului indica 4 morţi şi 32 de răniți.

Angajații Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgență al Ucrainei au raportat că au salvat şapte persoane și au evacuat 64 de locatari din blocul bombardat de ruşi.

Primarul orașului Lviv, Andri Sadovi, a calificat atacul ca fiind "cel mai mare lansat de ruşi asupra infrastructurii civile din Liov de la începutul războiului". El a adăugat că aproximativ 50 de mașini au fost, de asemenea, distruse.

Președintele Volodimir Zelenski, a postat pe Telegram imagini video de la locul tragediei. "Liov. Consecințele unei lovituri de noapte a teroriștilor ruși. Din păcate, există răniți și morți. Condoleanțe familiilor. Va exista cu siguranță un răspuns pentru inamic. Tangibil" - a scris Volodimir Zelenski.

Armata rusă nu a comentat atacul.

Dl Sadovyi a postat un videoclip care arată ferestrele sparte ale clădirii lovite, care părea să aibă patru etaje. De asemenea, în filmare au fost văzute mașini avariate și resturi.

"Multe apartamente sunt avariate - mai mult de 50", a declarat primarul într-un scurt mesaj video.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



