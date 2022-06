VIDEO – Boris Johnson îl avertizează pe Emmanuel Macron: 'Este posibil să fie răsturnat cursul războiului'

Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminică pe preşedintele francez Emmanuel Macron împotriva tentaţiei unei soluţii negociate ”acum” în Ucraina, cu Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un ”dictator”, cu riscul de a prelungi ”instabilitatea mondială”, anunţă Guvernul britanic, relatează AFP, informează News.ro.

Cei doi lideri ”au convenit”, într-o reuniune în marja summitului G7 din Bavaria, că ”este vorba despre un moment critic al evoluţiei conflictului şi că este posibil să fie răsturnat cursul războiului”, anunţă un purtător de cuvânt al Guvernului britanic.

Ei s-au pus de acord ”să consolideze” susţinerea militară a Ucrainei, precizează el.

”Premierul a subliniat că orice tentatvă de a soluţiona conflitul acum nu va face decât să cauzeze o instabilitate de durată şi să-i dea lui Putin dreptul de a manipula ţările suverane şi pieţele internaţionale veşnic”, declară purtătorul de cuvânt.

Spre deosebire de Emmanuel Macron, Boris Johnson refuză orice dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept ”dictator” după invazia Ucrainei, la 24 februarie.

Într-un interviu acordat presei britanice, Boris Johnson îndeamnă Occidentul să poarte la summitul G7, urmat de un summit NATO, la Madrid, ”discuţii cu adevărat, cu adevărat sincere” pe tema implicaţiilor războiului şi sancţiunilor asupra inflaţiei, cu scopul de a ”proteja unitatea” afişată până în prezent.

”Va exista, în mod realist, o anumită oboseală în rândul populaţiilor şiclaselor politice”, estimează el, recunoscând o ”anumită anxietate” în acest subiect.

