VIDEO Cântăreaţa americană Lana Del Rey va lansa în luna martie albumul 'Chemtrails Over The Country Club'

Cântăreaţa americană Lana Del Rey va lansa în luna martie al şaptelea album de studio, intitulat „Chemtrails Over The Country Club”, iar luni a prezentat primul single extras de pe acest material.

„Chemtrails Over The Country Club” urmează să fie lansat pe 19 martie, potrivit news.ro.

Piesa omonimă, compusă de cântăreaţă împreună cu Jack Antonoff, colaborator vechi al ei, dar şi al lui Taylor Swift şi Lorde, beneficiază de un clip regizat de BRTHR.

Al şaptelea album, care cuprinde 11 piese, vine după „Norman Fucking Rockwell” (2019), care a fost nominalizat la Grammy.

Născută pe 21 iunie 1985, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută sub numele de scenă Lana Del Rey, este cântăreaţă şi compozitoare americană. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games”, foarte populară online. A lansat şase albume - „Lana Del Ray” (2010), „Born to Die” (2012), „Ultraviolence” (2014), „Honeymoon” (2015), „Lust for Life” (2017) şi „Norman Fucking Rockwell!” (2019). A fost de şase ori nominalizată la Grammy, însă nu a obţinut niciun trofeu.

În 2020, ea a lansat volumul de poezii „Violet Bent Backwards Over the Grass”.