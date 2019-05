VIDEO - Ceremonie inedită realizată de Garda Regală de la Palatul Windsor după nașterea bebelușului Sussex

Nașterea primului copil al ducesei Meghan de Sussex și al prințului Harry a fost sărbătorită, marți, de Garda Regală de la palatul Windsor, printr-o interpretare inedită a celebrei piese "Congratulations", informează Mediafax.

Fanfara Regimentului Regal al Scoției, care asigură paza la palatul Windsor, una dintre reședințele oficiale ale reginei Elizabeth a II-a, a interpretat piesa marți dimineață, la schimbul gărzilor, potrivit contului oficial al familiei regale de pe platforma de micro-blogging Twitter.

Cu toate că nu este un lucru obișnuit, garda regală interpretează din când în când adaptări ale unor piese populare, pentru a marca o ocazie specială. De exemplu, în iulie 2018, militarii care asigură paza la palatul Buckingham au interpretat piesa trupei ABBA "Dancing Queen", în săptămâna în care a fost lansată pelicula "Mamma Mia! Here We Go Again", iar, în luna august, s-au auzit acordurile cântecului "Respect" în onoarea regretatei Aretha Franklin. De asemenea, în ianuarie anul acesta, Garda Regală a celebrat premiile Globul de Aur obținute de pelicula "Bohemian Rapsody" cu o interpretare inedită a celebrei piese a trupei Queen.

Bebelușul Sussex, care este al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, s-a născut luni dimineață.

După naștere, eveniment la care prințul Harry a asistat, acesta a făcut o scurtă declarație pentru presă, la Frogmore Cottage, noua sa reşedinţă de pe domeniul Windsor. "Sunt încântat că Meghan și cu mine avem un băiețel. A fost cea mai uimitoare experiență pe care mi-aș fi putut-o imagina vreodată. Este greu de înțeles cum o femeie poate face un astfel de lucru, dar suntem amândoi extrem de încântați și recunoscători pentru sprijinul manifestat de toată lumea", a spus prințul, care a adăugat că sarcina lui Meghan depășise termenul.

De asemenea, acesta a spus că încă nu au decis numele bebelușului - "care este absolut încântător" -, dar informația va fi făcută publică în aproximativ două zile, când micuțul va fi și prezentat lumii întregi.

Bebelușul este al șaptelea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii - după bunicul său, prințul moștenitor Charles, unchiul său, prințul William, copiii acestuia, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, și tatăl său, prințul Harry.

Copilul ducesei Meghan de Sussex nu va moșteni titlul de prinț pe care îl poartă tatăl său. În urma unei decizii luate de regele George al V-lea, bunicul reginei Elizabeth a II-a, datând din 1917, titlul de "alteța sa regală prințul/ prințesa" este rezervat doar copiilor suveranului, copiilor fiilor suveranului și celui mai mare dintre fii prințului de Wales (primul moștenitor direct al tronului britanic). Acesta este motivul pentru care Zara și Peter Phillips, copiii prințesei Anne, sora prințului Charles de Wales și fiică a reginei Elizabeth a II-a, nu au moștenit titlul de prinț/prințesă. Din contră, restul verilor acestora, copiii prinților Charles, Andrew și Edward, poartă acest titlu.

Situația se poate schimba dacă regina Elizabeth a II-a dorește să modifice decizia bunicului ei. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, noul bebeluș regal va trebui să se mulțumească cu titlul moștenit de la părinți, conte de Dumbarton.

Bebeluşul ducilor de Sussex va avea automat și cetățenie americană, prin mama sa.

Iar un alt fapt insolit este acela că bebelușul este unul dintre puținii membri metiși de rang înalt din familia regală britanică - despre regina Charlotte (1744 - 1818) se spune că era metisă, iar aceasta a avut 15 copii.

Prinţul Harry, în vârstă de 34 de ani, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 37 de ani, s-au căsătorit în mai 2018, după o relație de doi ani.