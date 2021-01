VIDEO - Cinci localități din Vâlcea sunt afectate de inundații: apa ajunge până la un metru

Cinci localităţi din judeţul Vâlcea au fost afectate de inundaţiile produse ca urmare a ploilor torenţiale şi a revărsării râului Lotru, pompierii intervenind fie pentru evacuarea apei, fie în ajutorul unor persoane care au fost afectate de viituri. Conform bilanţului realizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, cea mai afectată dintre localităţile judeţului este oraşul Brezoi, situat la 35 de kilometri de Râmnicu Vâlcea, informează News.ro.

În această localitate, râul Lotru a ieşit din matcă în zona unui pod care face legătura între DN 7A şi strada Vasilatu, nivelul apei având între 15 şi 20 de centimetri.

"În zona respectiva mai există o cale de acces, astfel că nu se pune problema izolării populaţiei din zonă. Membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Brezoi în colaborare cu reprezentanţii ABA Olt au dispus deplasarea unui excavator în amonte de pod pentru a închide breşa creată de viitură. Totodată, pe timpul nopţii, angajaţii din cadrul ISU General Magheru al judeţului Vâlcea au acţionat pentru evacuarea apei provenită din precipitaţii în localitatea Brezoi pentru evacuarea apei din două beciuri şi două locuinţe”, transmite ISU Vâlcea.

Tot la Brezoi, pompierii au intervenit pe strada Eroilor, în zona centrală, pentru a ajuta două persoane să iasă dintr-o gospodărie afectată de viituri, dar şi pentru evacuarea apei din mai multe beciuri. Echipele au intervenit şi pe DN 7A, la kilometrul 5, pentru a îndepărta aluviunile ajunse pe partea carosabilă, precum şi apa din peste 30 de gospodării, al cărei nivel depăşeşte jumătate de metru, ajungând şi la un metru.

În localitatea Racoviţa, drumul judeţean 703 M este blocat în urma inundaţiilor provocate de o viitură de pe versanţi. Acolo s-a dispus trimiterea unei autospeciale din partea ISU cu motopompă de capacitate mărită, pentru a evacua apa acumulată. În aceeaşi comună, în satul Ţuţuleşti, un teren de aproximativ 6 hectare este inundat. Apa a intrat în două case dintre cele patru construite pe acel teren, iar acolo acţionează un echipaj pentru evacuarea apei.

De asemenea, în localitatea Frânceşti pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-un beci, la Buneşti echipajele de intervenţie au evacuat apa din două anexe. Iar în localitatea Vlădeşti, partea carosabilă a DN 64 este afectată de aluviuni, iar traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, în zonă intervenind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Vlădeşti.

Începând de luni după-amiază, judeţul Vâlcea s-a aflat sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente, la altitudine de peste 1.700 de metri. şi precipitaţii sub formă de ploi însemnate cantitativ, Cod portocaliu hidro pe râul Olt şi sub Cod roşu privind depăşirea cotelor de pericol pe afluenţii situaţi pe partea dreapta a râului Olt, la confluenta cu râul Lotru în amonte de lacul de acumulare Ioneşti.