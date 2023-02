Ciolacu: 'Nu-mi cereți să fac abuz în serviciu' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a spus jurnaliștilor, luni, după ce aceștia l-au întrebat dacă i se pare normal ca fostul președinte AEP să fie acum secretar general al instituției, că nu vrea să facă „abuz în serviciu”.

„Nu-mi cereti sa incalc legea sau sa fac abuz in serviciu....daca este normal sau anormal, dl Mituletu a castigat un concurs de secretar general AEP. Nu am in atributiile mele de la Camera sa-l schimb pe dl Mituletu, nici să schimb organizarea AEP”, le-a spus Ciolacu reporterilor.

Întrebat dacă este morală prezența lui Mitulețu în AEP, acesta a replicat:

„Dansul inainte sa fie presedinte AEP a fost secretar general. Cand s-au adus atingeri institutiei AEP, eu i-am solicitat dlui Mituletiu ca este cazul ca dansul sa-si inainteze demisia. Cred ca a fost super corect”.