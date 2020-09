VIDEO - Continuă PROTESTELE în Belarus: zeci de mii de oameni în stradă; Lukaşenko a scos Armata și blindatele împotriva manifestanților

Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminică la Minsk pentru a denunţa realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, care se confruntă de aproape o lună cu o mişcare de protest fără precedent, relatează AFP.

Purtând culorile alb şi roşu ale opoziţiei, mulţimea de oameni s-a îndreptat din diferite zone ale capitalei Minsk spre centru, unde a fost desfăşurat un puternic dispozitiv de securitate, cu blindate şi trupe ale armatei în jurul mai multor clădiri importante, relatează Agerpres.

Zeci de manifestanţi au fost arestaţi pe marginea demonstraţiei de opoziţiei, care contestă realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, potrivit grupului pentru apărarea drepturilor omului Viasna. Potrivit ONG-ului, 37 de persoane au fost arestate în cursul acestei manifestaţii.

Manifestaţii fără precedent împotriva omului forte de la Minsk, preşedintele Aleksandr Lukaşenko, au izbucnit în urma alegerilor de la 9 august al căror rezultat oficial este contestat de opoziţie.

Minsk, #Belarus , traditional Sunday rally. Taking place for the fourth time in a row, this surely looks as and more numerous as previous protests. pic.twitter.com/EQpLq11evO

It's awesome. Huge crowds in Minsk again. The slogan of today's March: "One for all and all for one." The protest aims to show that people are united in their desire for changes while authorities are trying to split the nation. pic.twitter.com/Sm4u1AK0zV