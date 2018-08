VIDEO Dialog INCENDIAR între un cetățean și prefectul Capitalei: Ce spune Speranța Cliseru despre Liviu Dragnea și Carmen Dan

Un internaut a postat pe Facebook o înregistrare a unui dialog pe care l-a avut cu prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, despre protestul din 10 august. Bărbatul a abordat-o la terasa unui restaurant din București și i-a cerut să spună dacă ministrul Carmern Dan minte, prefectul răspunzând : asta am spus, menționând că va furniza și alte informații.

"-Ce căutați în public, doamna Cliseru? Ar trebui să stați ascunsă după 10 august. Ascunsă ar trebui să stați. Vedeți că șoferul dvs a parcat pe trecerea de pietoni, la Grădina Icoanei, acolo. Refuză să mute mașina. Chem poliția sau ce facem?

– Faceți ceea ce credeți.

– Să fac ce prevede legea în principal, nu?

– Da.

– Nu sunt jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetățean și vreau să fiți conștientă de părerea cetățenilor despre dvs. Și data viitoare când ieșiti în public să vă mai gândiți. De mai multe ori, poate. Și să știți că 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteți nevinovată, dacă nu ați avut nici o implicare, ieși public și spuneți asta.

– Am ieșit și am spus.

– Perfect, ziceți: doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta.

– Asta am spus.

– Spuneți mai clar.

– Am spus.

– Până nu o să spuneți super clar…

– Ați greșit adresa, mergeți la alte persoane să le întrebați. Întrebați acele persoane, nu să mă hăituiți pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeți-mă.

– Perfect, abia aștept să stabilească instanța acest lucru. Dar negarea dvs. trebuie să fie mult mai amplă. Și dezicerea dvs de PSD

– Aveți răbdare că o să fie, o să fie", este dialogul dintre cei doi.

Prefectul Capitalei a fost audiat de procurori în dosarul penal deschis după violențele de la protestul din 10 august, iar ulterior a spus că a semnat ordinul de intervenție după ora 24.00, deși Jandarmeria și Ministerul de Interne au anunțat că ordinul a fost semnat la ora 20.00.