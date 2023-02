VIDEO | Disney a prezentat în cadrul Super Bowl un spot publicitar care celebrează 100 de ani de poveşti

The Walt Disney Company marchează cea de-a 100-a aniversare în data de 16 octombrie şi, pe tot parcursul anului, îi va sărbători pe fanii şi făuritorii de poveşti care au stârnit bucuria şi magia Disney în ultimii 100 de ani. Astfel, Disney îi onorează pe fani şi creatori cu un spot publicitar special care a debutat în acest weekend în timpul Super Bowl LVII şi care aduce în prim-plan 100 de ani de poveşti şi inovaţie de neegalat, informează News.ro.

„În timp ce sărbătorim această aniversare istorică a 100 de ani, privim în urmă înspre patrimoniul impresionant al lui Walt Disney şi la căutarea sa neobosită să atingă excelenţa, lucru care continuă să propulseze şi astăzi Compania. Suntem incredibil de recunoscători generaţiilor de fani din întreaga lume pentru că au fost o parte specială a istoriei noastre şi pentru că au primit poveştile şi personajele noastre în vieţile lor de-a lungul ultimului secol”, a declarat Bob Iger, CEO Disney. „Disney100 reprezintă o celebrare a tuturor fanilor şi familiilor, precum şi a făuritorilor de poveşti şi vizionarilor noştri creativi, ale căror talente şi imaginaţie au creat momentele magice care fac din Disney o parte atât de durabilă a culturii globale”.

„Disney100 - Special Look” prezintă scene de referină din filme, seriale, producţii de teatru, parcuri tematice Disney, precum şi scene cu fani Disney, dar şi o serie de vorbe de inspiraţie ale lui Walt Disney, ce evocă amintirile comune şi nostalgia care au conferit Disney un loc special în inimile publicului din întreaga lume.

Debutul „Disney100 - Special Look” în timpul marelui meci reprezintă o etapă importantă pentru Disney - cu un an plin de oportunităţi pentru fanii şi familiile de toate vârstele de a retrăi cele mai îndrăgite amintiri Disney şi de a se delecta cu poveşti şi experienţe noi, emoţionante.

Vineri, 17 februarie, cel mai nou film al studiourilor Marvel, „Omul Furnică şi Viespea: Quantumania”, va fi lansat în cinematografe. Apoi, pe 18 februarie, „Disney100: The Exhibition” va avea premiera mondială la Institutul Franklin din Philadelphia, invitându-i pe oaspeţi într-o expoziţie de 15.000 de metri pătraţi, cu zece galerii, care va aduce la viaţă poveştile Disney prin intermediul unei tehnologii inovatoare şi imersive. Arhivele Walt Disney îşi deschid seiful de comori, prezentând peste 250 dintre cele mai valoroase şi rar văzute opere de artă şi artefacte originale, costume şi recuzită, vehicule din atracţiile parcurilor sale tematice şi multe altele. Expoziţia va ajunge, de asemenea, şi în alte zone din Statele Unite şi în Europa.

Publicul din întreaga lume se poate bucura de o listă uimitoare de lansări de filme în cinematografe de la studiourile noastre renumite, Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm şi multe altele pe parcursul anului. Personaje mult îndrăgite şi poveşti noi vor prinde contur pe marile ecrane în filme precum „Mica Sirenă” şi „Gardienii Galaxiei Vol. 3” în luna mai, „Elemental”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, „The Marvels” şi „The Haunted Mansion” în această vară. Apoi, pe 22 noiembrie 2023, Walt Disney Animation Studios va lansa „Wish”, un film muzical de animaţie, doar în cinematografe.

Parcurile Disney au început deja să-şi încânte oaspeţii cu evenimente speciale Disney100. Pe 27 ianuarie, Disneyland Resort a prezentat noua atracţie Mickey & Minnie's Runaway Railway, două noi spectacole nocturne: „World of Color - One” la Disney California Adventure şi „Wondrous Journeys” în parcul Disneyland. De asemenea sunt disponibile pe o perioadă limitată noi oferte de divertisment, mâncare, băuturi şi produse cu tema Disney100. Totodată, parcurile Disney din întreaga lume vor prezenta surprize pe tot parcursul anului pentru a sărbători această aniversare.

Disney îi va aniversa şi pe cei mai mari fani cu evenimente exclusive, avanpremiere şi, în septembrie, un eveniment Destination D23 cu tema Disney100 doar pentru membrii D23: The Official Disney Fan Club.

Cea de-a 100-a aniversare va fi marcată de Disney şi împreună cu fanii, creatorii şi angajaţii săi pe tot parcursul anului.