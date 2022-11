VIDEO| Disney+ prezintă live 'Elton John: Concertul de rămas-bun de pe stadionul Dodger', pe 21 noiembrie

Concertul „Elton John: concertul de rămas-bun de pe Stadionul Dodger”, ultimul în America de Nord al artistului, va fi difuzat, în exclusivitate, de Disney+, pe 21 noiembrie, informează News.ro.

Istorica transmisiune live ce va dura trei ore şi care este realizată de Disney Branded Television şi produsă de Fulwell 73 Productions şi Rocket Entertainment, îl va prezenta pe Elton John aşa cum publicul nu l-a mai văzut până acum, aducând un omagiu evenimentului din 1975 care i-a consolidat succesul global.

Concertul va începe cu „Countdown to Elton Live” de pe stadionul Dodger, la ora 5:55 a.m.

„Să simt din nou energia celor mai mari fani, nu doar a celor prezenţi pe stadionul Dodger, ci şi a celor care ne urmăresc live din întreaga lume, va fi cu adevărat special pentru mine”, a declarat Elton John. „Sunt încântat să sărbătoresc această seară memorabilă la nivel global. Sper ca toată lumea să simtă puterea şi bucuria de a cânta pe o scenă emblematică precum Dodger. La fel ca acum aproape 50 de ani”.

„Elton John: concertul de rămas-bun de pe Stadionul Dodger” va comemora o seară de referinţă în istoria muzicii în timp ce va fi susţinut în timp real pe stadionul Dodger, oferind celor peste 50.000 de fani prezenţi şi a nenumăraţilor admiratori din întreaga lume, şansa rară de a se bucura de cele mai mari hituri ale artistului din ultimii 50 de ani. De asemenea, artişti câştigători ai premiilor Grammy Dua Lipa, Kiki Dee şi Brandi Carlile se vor alătura simbolului muzical Elton John pe scenă pentru a-I aduce un omagiu artistului şi carierei sale legendare.

După ce a colaborat cu multe staruri de-a lungul deceniilor, Elton John a ţinut prima pagină a ziarelor din întreaga lume în 2021, revenind în topurile muzicale împreună cu Dua Lipa pentru recentul lor hit „Cold Heart (PNAU REMIX)”, care a ajuns pe locul 7 în topul Billboard Hot 100, pe locul 1 în clasamentul Hot Dance/Electronic Songs şi pe locul 1 în topul single-urilor din Marea Britanie la lansarea sa. Melodia a fost difuzată de peste 1 miliard de ori pe Spotify în întreaga lume şi a câştigat recent premiul Top Dance/Electronic Song la ediţia 2022 a Billboard Music Awards. „Cold Heart (PNAU REMIX)” este o combinaţie a celor mai emblematice piese ale lui Elton John, inclusiv „Sacrifice” şi „Rocket Man”.

Kiki Dee şi Elton John au făcut valuri în urmă cu aproape 50 de ani cu piesa „Don't Go Breaking My Heart”, care a marcat al treilea single de sine stătător al lui Elton John, după „Lucy In The Sky With Diamonds” şi „Philadelphia Freedom”.

Brandi Carlile este o fană a legendei internaţionale încă de când avea 11 ani şi a fost gazda celei de-a 30-a ediţii anuale a Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. Pe cei doi îi leagă o prietenie de-o viaţă, iar în 2021 au lansat „Simple Things”, care a făcut parte din albumul „The Lockdown Sessions” al lui Elton John.

„Impactul lui Sir Elton John asupra muzicii şi culturii este de neegalat, iar acest concert-eveniment va fi cu siguranţă unul care va rămâne în cărţile de istorie”, a declarat Ayo Davis, preşedinte al Disney Branded Television. „Suntem încântaţi să aducem această experienţă exclusivă, de aproape, din culise până în primele rânduri, pentru publicul din întreaga lume, în direct pe Disney+”.

„După ce am crescut în Anglia în anii '80 şi '90, noi, ca toţi cei din generaţia noastră, ne putem gândi la nenumărate momente în care muzica lui Elton a fost coloana sonoră a vieţii noastre”, au spus Gabe Turner şi Ben Winston de la Fulwell 73 Productions, într-o declaraţie comună. „Să putem lucra cu Sir Elton şi cu echipa Disney la ceea ce va deveni, fără îndoială, un reper cultural şi este un moment de vârf atât la personal, cât şi profesional, pentru care suntem foarte recunoscători”.

Această seară spectaculoasă va servi drept preambul pentru mult anticipatul documentar original Disney din 2023 „Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend”, realizat de R.J. Cutler, nominalizat la Oscar, şi regizorul David Furnish. Documentarul va prezenta imagini inedite de la repetiţii şi concerte din ultimii 50 de ani, din arhiva personală şi interviuri exclusive. Portretul lui Elton John va evidenţia, de asemenea, ultimele sale luni de turneu şi o privire retrospectivă asupra primilor cinci ani extraordinari ai carierei sale, între 1970 şi 1975, când a lansat 10 albume emblematice, dintre care şapte au ajuns pe locul 1 în topurile Billboard, devenind un fenomen global. Filmul va participa la festivaluri şi va rula în cinematografe înainte de a fi difuzat pe Disney+.

„Elton John: concertul de rămas-bun de pe Stadionul Dodger” este produs de Fulwell 73 Productions şi Rocket Entertainment. Fulwell 73 Productions a produs şi surprins unele dintre cele mai mari momente din istoria muzicii, inclusiv petrecerea lui Elton John (AIDS Foundation) de la Premiile Academiei, „Adele: One Night Only”, „Bruno Mars: 24K Magic Live at The Apollo”, Global Citizen şi multe altele. Producătorii executivi ai Fulwell 73 Productions sunt Gabe Turner, Ben Winston, Emma Conway şi Sally Wood, care este şi showrunner. Pentru Rocket Entertainment, Elton John, David Furnish şi Luke Lloyd Davies sunt producători executivi. RJ Cutler este producător executiv. Pentru Disney Branded Television, Marc Buhaj este vicepreşedinte, unscripted şi nonfiction, iar Nicole Silveira este vicepreşedinte, unscripted.

Realizările profesionale de până acum ale lui Elton sunt de neegalat prin amploarea şi longevitatea lor. Elton este unul dintre cei mai bine vânduţi artişti solo din toate timpurile. Numai în topurile din Marea Britanie şi SUA are 1 album de diamant, 32 de platină sau multi-platină şi 21 de aur, precum şi peste 70 de hituri din Top 40. A vândut peste 300 de milioane de discuri în întreaga lume.

Elton John deţine recordul pentru cel mai bine vândut single din toate timpurile pentru piesa „Candle in the Wind 1997”, care s-a vândut în peste 33 de milioane de exemplare.

Lansat în 2017, „Diamonds”, albumul Ultimate Greatest Hits, a devenit cel de-al 40-lea album al lui Elton ajuns în Top 40 din Marea Britanie stând peste 200 de săptămâni consecutive în primele 75 de săptămâni în topurile de albume din Marea Britanie, dintre care peste 110 în top 20, iar în august 2022 a depăşit pragul de 1 milion de unităţi combinate în topurile din Marea Britanie. Această lansare a sărbătorit 50 de ani de parteneriat cu compozitorul Bernie Taupin. În august 2018, Elton a fost desemnat cel mai de succes artist solo masculin din istoria clasamentului Billboard Hot 100. În prezent, el a înregistrat 70 de intrări în Billboard Hot 100, inclusiv nouă No. 1 şi 28 de Top 10. 'The Lockdown Sessions', un album de colaborări înregistrate în timpul pandemiei COVID-19, a fost lansat în octombrie 2021 şi a intrat direct pe locul 1 în clasamentul albumelor din Marea Britanie, devenind astfel cel de-al 8-lea album al lui Elton pe locul 1 în Marea Britanie. Single-ul principal „Cold Heart (PNAU Remix)” cu Dua Lipa a devenit un hit global de bună credinţă, ajungând numărul 1 în topurile de single din Marea Britanie şi Australia. Odată cu acest succes, Elton a devenit primul artist solo care a avut un single în top 10 în Marea Britanie în şase decenii consecutive.

Cea mai recentă lansare a sa, „Hold Me Closer”, cu Britney Spears, a debutat pe locul 1 în topul Billboard Hot Dance/Electronic Songs, oferindu-i lui Elton al zecelea hit din Top 10. Melodia a urcat, de asemenea, pe locul 1 în Australia şi Canada, pe locul 3 în Marea Britanie şi, cel mai notabil, pe locul 1 pe iTunes în peste 40 de ţări la lansare. În America, Elton John deţine recordul pentru cea mai lungă perioadă de timp între două hituri din top 40 Billboard, de 50 de ani.

Elton a anunţat turneul „Farewell Yellow Brick Road” la Gotham Hall din New York, în ianuarie 2018. Cuprinzând 5 continente şi peste 350 de date, acest turneu de 5 ani a început în septembrie 2018 şi marchează retragerea sa din turnee după mai bine de 50 de ani de activitate. În 2019, a fost numit de Billboard Top Rock Tour şi Pollstar's Major Tour Of The Year. Până în prezent, Elton a susţinut peste 4.000 de spectacole în peste 80 de ţări de la lansarea primului său turneu în 1970. În 2019 a avut loc şi lansarea albumului „Rocketman” şi a autobiografiei bestseller la nivel mondial, „ME”. Un film muzical fantezist epic despre viaţa lui Elton, „Rocketman” a fost un succes comercial, cu încasări de aproape 200 de milioane de dolari în box office. Filmul a câştigat un premiu Oscar, două premii Globul de Aur şi un premiu la Critics' Choice şi a obţinut nominalizări la premiile BAFTA. Coloana sa sonoră a fost, de asemenea, nominalizată pentru un premiu Grammy.

Printre numeroasele premii şi onoruri care i-au fost acordate se numără şase premii Grammy, inclusiv premiul Grammy Legend, un Tony şi două Oscaruri, premiul BRIT pentru cel mai bun artist masculin britanic, includerea în Rock and Roll Hall of Fame şi Songwriters Hall of Fame, Kennedy Center Honor, Legend of Live Award, 13 premii Ivor Novello între 1973 şi 2001 şi un titlu de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru „servicii aduse muzicii şi servicii caritabile”. Cel mai recent, Elton a primit premiul iHeartRadio „Golden Icon” din 2021, în semn de recunoaştere a influenţei sale incredibile asupra muzicii şi culturii pop. În februarie 2022, el a ocupat primul loc în clasamentul inaugural Pollstar Artist Power Index, un clasament săptămânal al celor mai populari artişti din lume, bazat pe măsurători de streaming, turnee, difuzări şi social media.

În 1992, Elton a înfiinţat Elton John AIDS Foundation, care este astăzi una dintre cele mai importante organizaţii non-profit de luptă împotriva HIV/SIDA şi care a strâns până în prezent peste 515 milioane de dolari în lupta globală împotriva HIV/SIDA. În iunie 2019, preşedintele Emmanuel Macron i-a înmânat lui Elton Legiunea de onoare, cea mai înaltă distincţie a Franţei, pentru contribuţia sa de-o viaţă în artă şi în lupta împotriva HIV/SIDA. Elton a fost distins cu titlul de Companion de Onoare în lista onorurilor de Anul Nou 2021. Fiind cea mai înaltă recunoaştere din listă, Elton a devenit astfel una dintre cele doar 64 de persoane care deţin această distincţie. În septembrie 2019, Poşta Regală a emis un set de 12 timbre în semn de omagiu pentru cântăreţ, acesta fiind unul dintre cei mai populari şi mai longevivi artişti muzicali din toate timpurile. Elton a fost al doilea artist muzical care a fost prezentat într-o emisiune de timbre dedicată.

În iulie 2020, Monetăria Regală a lansat o monedă comemorativă Elton John, a doua din seria legendele muzicii, „pentru a-l omagia pe unul dintre cei mai de succes şi mai longevivi artişti din toate timpurile". Întotdeauna un apărător neobosit al noilor artişti, Elton a fost o voce de frunte a industriei care a făcut lobby pe lângă guvern pentru ca tinerii artişti să aibă dreptul de a susţine turnee fără viză în Europa după Brexit.