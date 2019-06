VIDEO Eden Hazard a fost prezentat, oficial, la Real Madrid, în prezența a zeci de mii de suporteri

Eden Hazard (28 de ani) a fost prezentat oficial, joi, la noul său club, Real Madrid. Zeci de mii de suporteri au venit pe stadionul "Santiago Bernabeu" pentru a-l vedea pentru prima dată pe belgian în tricoul blanco, informează MEDIAFAX.

După ce a efectuat cu succes vizita medicală, Hazard, care a avut alături de el familia, a ţinut un discurs în faţa presei şi a fanilor, declarându-şi ataşamentul faţă de clubul din capitala Spaniei: "Salutare tuturor! Voi vorbi în franceză pentru că spaniola mea necesită îmbunătăţiri. Vreau să-i mulţumesc preşedintelui şi familiei mele. Aştept cu nerăbdare să îmbrac acest tricou, să apăr culorile clubului şi să câştig trofee. A fost visul meu de mic să joc aici".

Apoi, fostul jucător de la Chelsea a păşit pe gazonul de pe "Santiago Bernabeu", unde a fost aclamat de zecile de mii de suporteri ai lui Real Madrid. Belgianul le-a aruncat mai multe mingi şi a sărutat emblema clubului, declanşând isteria în tribune.

Conform presei internaţionale, Real Madrid a plătit 100 de milioane de euro în schimbul lui Eden Hazard, care a semnat un contract valabil până în 2024. Belgianul a evoluat timp de şapte sezoane la Chelsea, club la care a strâns 352 de partide, 110 goluri, 92 de pase decisive şi şase trofee, printre care se numără două în Europa League şi două în Premier League.

“Hi guys, this is for all of you!”. Eden Hazardpic.twitter.com/VZQcJ9dFdz — Madrid Sports (@MadridSports_) 13 iunie 2019

Eden Hazard at the Bernabéu: ‘Thank you all very much. HALA MADRID!’ #WelcomeHazard pic.twitter.com/vN1bTvoag9 — Eden Hazard (@VamosHazard) 13 iunie 2019

The moment Eden Hazard stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a Real Madrid player!#WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/qmO0aN23Xv — Eden Hazard (@EdenHazarden) 13 iunie 2019

Eden Hazard in Real Madrid's kit for the first time



(via @realmadriden) pic.twitter.com/GbCL7IVNxq — Bleacher Report (@BleacherReport) 13 iunie 2019

Eden Hazard steps to the Bernabeu for the first time.. #WelcomeEden #HalaMadrid RT if you think Eden will score 20+ goals in his first seasonpic.twitter.com/EGZ1Gcaya8 — Alex Giannousis (@alexdegia) 13 iunie 2019