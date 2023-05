VIDEO Experiment viral: Un italian i-a lăsat cu gura căscată pe cei care au văzut clipul

Experiment viral: Un italian i-a lăsat cu gura căscată pe cei care au văzut clipul: Cât costă cumpărăturile pe o lună în Italia.

În ultimul an, prețurile alimentelor și al produselor de igienă personală au explodat în toată Europa. Însă cât de mult au crescut prețurile și cât costă să umpli un coș? Un italian s-a filmat la cumpărături într-un magazin Eurospin și a pus imaginile pe Internet.

Cât costă în Italia să faci cumpărături timp de o lună întreagă? Aceasta este întrebarea pe care și-a pus-o un italian. Bărbatul a mers într-un magazin Eurospin, unul dintre cele mai ieftine din Italia.

"Cât costă în Italia să faci cumpărături timp de o lună întreagă?

Haideți să aflăm", își începe italianul clipul care a devenit viral pe TikTok.

Ce nu trebuie să lipsească din bucătăria italiană

Mozzarella e de neratat. Unt mare, că oricum nu expiră niciodată.

Blat pentru pizza, ouă proaspete, iau cel puțin douăsprezece.

Uite, cumpărăturile astea sunt pentru o persoană pentru toată luna", mai spune tânărul.

Italianul cumpără și produse de igienă

"Degresant pentru a curăța casa. Pentru vase luăm unul mare. Putem fi ecologici, așa că am luat și noi detergent ecologic pentru mașina de spălat. Detergent intim, săpun de mâini, pastă de dinți, șampon anti-mătreață și deodorant. E doar un euro și șaizeci și nouă de cenți.

Pesto de ardei și brânză ricotta, pesto alla genovese, pesto cremos de fistic.

Hârtie igienică extra tare. Biscuiți, pâine prăjită.

Ulei de măsline extravirgin. Ton în ulei. Cel puțin șase cutii de lapte, nu vreau să mă zgârcesc. Tăiței, gnochetti, spaghetti.

Suc de roșii. Unu. Să luăm două, trei. Secretul aromei în mâncăruri este bulionul de legume concentrat, cunoscut și sub numele de bulion cubic. Luăm totul și apoi și broccoli. Minestrone congelat rapid".

Pizza pentru "zilele triste"

Pentru zilele triste, italianul cumpără pizza congelată.

Știți ceva? Pentru cele mai triste zile luăm pizza cu ciuperci congelată și o pizza cu legume la grătar. Asta îmi va ridica moralul în nopțile ploioase.

Nu în ultimul rând, luăm măsline. Cele mari au un gust mai bun".

Cât au costat toate cumpărăturile

"Dar câte chestii am luat! Un cărucior plin! Cât am cheltuit? Nu am mai făcut atâtea cumpărături în viața mea! Uite cât de lungă e chitanța!

Cât am cheltuit? Trei sute de euro? Să mergem să vedem. Mașina e plină de alimente.

Cât am cheltuit la Eurospin?

169. Deci, rotunjim la 170 de euro. Este o cheltuială pentru o persoană pentru cel puțin o lună", spune italianul, în timp ce arată bonul fiscal la casă.

Internauții se miră de suma mică lăsată la casă

Cei care au văzut clipul se miră de suma mică plătită pentru un căruț întreg de cumpărături.

"Da, dar la Eurospin, dacă te duci la alte supermarketuri, cheltuiești de trei ori mai mult"

"Noi cheltuim 500 de euro într-o lună, în 4"

"Noi în trei, am cheltuit 500-600 și din când în când lipsește ceva, în special pește și câteva legume"