VIDEO Banii-s zeul lor: Foşti miniştri conservatori britanici au fost de acord să consilieze o falsă firmă sud-coreeană pentru 10.000 de lire sterline pe zi

Fostul ministru de Finanţe, Kwasi Kwarteng, şi fostul secretar pentru sănătate, Matt Hancock, au fost de acord să lucreze pentru 10.000 de lire sterline pe zi pentru a promova interesele unei false firme sud-coreene, ei fiind păcăliţi de grupul Led by Donkeys, relatează Sky News.

Într-o operaţiune organizată de grupul de campanie Led By Donkeys, Hancock şi Kwarteng au stabilit ambii sume de cinci cifre pentru a consilia o firmă inexistentă în Coreea de Sud.

Nu există nicio acuzaţie de abatere, parlamentarii fiind autorizaţi să aibă un loc de muncă în afara legislativului, scrie news.ro.

Când a fost întrebat dacă are o sumă zilnică în timpul unui „interviu” online, Hancock a spus: „Da, da. Este 10.000 de lire sterline”.

Fostul secretar conservator al sănătăţii a spus apoi că are un tarif orar „în jur de 1.500 de lire sterline”.

Un purtător de cuvânt al lui Hancock a declarat că parlamentarul din West Suffolk „a acţionat în întregime corect şi în conformitate cu regulile”.

Fostul cancelar conservator, Kwarteng, când i-a fost pusă aceeaşi întrebare, a răspuns: „Aş spune, în calitate de parlamentar, că evident că nu am nevoie să fiu plătit ca un rege. Dar nu aş face nimic pentru mai puţin de aproximativ 10.000 de dolari pe lună”.

Kwarteng a continuat să clarifice că ar prefera ca suma să fie în lire sterline.

Anunţat de un angajat fals al companiei că se gândeau să ofere între 8.000 şi 12.000 de lire sterline pe zi, cu intenţia ca el să participe la şase reuniuni ale consiliului de administraţie pe an, Kwarteng a spus: „OK, da, nu suntem la un milion de mile. Putem lucra cu numerele".

Laburiştii i-au acuzat pe parlamentarii conservatori că îşi folosesc „birourile finanţate de contribuabili pentru a-şi umple propriile buzunare”, considerând comportamentul „ruşinos”.

Led By Donkeys, un grup anti-Brexit, a declarat că a creat o companie simulată numită Hanseong Consulting, creând un site web şi plătind pentru un aşa-numit „birou virtual fals” în capitala sud-coreeană, Seul. Aceştia au spus că, după consultarea registrului parlamentarilor, au abordat 20 de deputaţi din diferite partide, întrebând dacă se vor alătura consiliului consultativ internaţional al companiei false.

Grupul a vândut „compania” ca una cu scopul de a se extinde în Marea Britanie şi Europa, cerând oricăror potenţiali consilieri să participe la pretinsele reuniunile ale consiliului de administraţie, care au loc în mai multe locaţii, inclusiv în Coreea de Sud.

Potrivit videoclipului său de previzualizare postat pe reţelele de socializare, Led By Donkeys a spus că 16 dintre parlamentarii abordaţi erau conservatori, doi laburişti, unul liberal-democrat şi celălalt independent.

Dintre cei contactaţi, se spune că cinci au trecut la o etapă de interviu online, inclusiv Hancock şi patru conservatori: Kwarteng, fostul secretar pentru educaţie Sir Gavin Williamson, fostul ministru al Finanţelor, Stephen Hammond şi Sir Graham Brady, liderul majorităţii conservatoare din Parlament.

Sir Graham, potrivit videoclipului, a spus că „se gândeşte la ceva de genul 60.000 de lire sterline ca plată anuală” pentru a ajuta firma.

Într-o declaraţie trimisă Sky News, Brady a afirmat că le-a spus clar celor din spatele farsei că orice lucrare ar trebui să se încadreze „în termenii Codului de conduită”.

Hammond este văzut în videoclipul publicat sâmbătă, dar nu au fost difuzate încă detalii despre ceea ce s-a spus.

Led By Donkeys a spus că Sir Gavin Williamson a refuzat oportunitatea de a continua discuţiile.

Parlamentarilor li se permite să aibă un al doilea loc de muncă pe lângă rolul lor de reprezentare a alegătorilor.

Dar oportunităţile de angajare externă pentru cei din Westminster au intrat în centrul atenţiei în ultimii ani, după suspendarea fostului ministru conservator Owen Paterson din Comune pentru încălcarea regulilor de lobby în 2021.

Mai târziu, a părăsit parlamentul după ce administraţia lui Boris Johnson a încercat să distrugă organismul de standarde care a impus sancţiunea.

Un purtător de cuvânt al lui Hancock a declarat: „Acuzaţia pare să fie că Matt a acţionat în întregime corect şi în conformitate cu regulile, care tocmai fuseseră adoptate în unanimitate de parlament. Este complet neadevărat să sugerăm vreo faptă greşită şi, prin urmare, absurd să-l aducem pe Hancock în această poveste prin publicarea ilegală a unei conversaţii private. Tot ceea ce arată videoclipul este că Matt se comportă complet corect”

Sir Graham Brady a afirmat, la rândul său: „După ce am decis să părăsesc Comunele la următoarele alegeri, am primit o serie de abordări cu privire la oportunităţile viitoare. Am avut o discuţie exploratorie cu cineva care pretindea că recrutează un comitet consultativ internaţional pentru o casă de investiţii din Coreea de Sud. Am spus clar că orice aranjament ar trebui să fie complet transparent şi că, în timp ce sunt deputat în Parlament, voi acţiona doar în termenii Codului de conduită. De asemenea, am spus clar că, deşi aş putea fi flexibil în a participa la întâlnirile internaţionale în persoană, acest lucru va fi supus unor voturi sau angajamente importante în Westminster”.